Unahotels Ora regalati una storica Final Four

E adesso ‘all-in’ sulla Basketball Champions League. La Pallacanestro Reggiana ha ripreso il cammino in Serie A esattamente dove e come l’aveva lasciato: vincendo. Prima della sosta per le Final Eight e le nazionali, i biancorossi avevano espugnato Treviso e poi – al rientro dalle ‘vacanze’ – hanno disintegrato Sassari con una prova che ha confermato la solidità del gruppo.

Con Winston in serata no al tiro, ma comunque capace di smazzare sei assist, la squadra di Priftis ha trovato altri protagonisti. Barford, Uglietti e Faried su tutti, ma nel complesso chiunque sia stato chiamato in causa ha dato il proprio contributo.

Adesso che ci sono sei punti di vantaggio sul nono posto occupato da Venezia (26 a 20), la qualificazione ai playoff sembra una pura formalità. Reggio, infatti, ha già fatto suo anche il doppio confronto con Tortona (attualmente ottava a 22). Questo significa sostanzialmente che ribandendo la supremazia nella sfida con la Reyer (23 marzo al PalaBigi) e aggiungendoci un paio di vittorie, il gioco è fatto.

Guardando il calendario, spiccano due match interni davvero ‘semplici’: il 19 aprile con Napoli e l’11 maggio con Pistoia. Altrimenti si potrà cercare gloria con Trapani (in casa), a Varese, a Bologna, con Milano, a Scafati, a Brescia o a Trento. Insomma, manca l’aritmetica, ma la Unahotels ha ormai la postseason in tasca.

Questo significa che adesso si potranno concentrare gran parte delle energie sulla Coppa per tenere alto il nome di Reggio in Europa. Si inizia domani sera, alle 20, con il Baxi Manresa: una partita importantissima in ottica qualificazione. I catalani, attualmente settimi nella Liga Acb, sono i rivali principali dei biancorossi in un girone K che al momento vede Tenerife testa di serie numero uno (difficile da spodestare…) e dietro di lei una lotta serrata per il secondo posto. Passare il turno significherebbe arrivare nelle migliori otto della competizione e avere la possibilità di accedere ad una Final Four che per una città come Reggio sarebbe un traguardo storico.

Il coinvolgimento del pubblico biancorosso fin qui è stato molto tiepido in Bcl (nel palpitante ‘spareggio’ con Bonn c’erano 2481 spettatori, con la Virtus in campionato erano 4530 e con Sassari 3750, per esempio); d’ora in poi è lecito aspettarsi più entusiasmo. Lo meritano il club e la squadra che stanno facendo il massimo per eccellere su tutti i fronti.