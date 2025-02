Unahotels, ora ricaricati: c’è un tour de force

di Francesco PioppiResettare e ripartire. Dopo la cocente delusione per l’eliminazione in Coppa Italia, arrivata per mano di Trento e dopo una partita condotta per lunghi tratti, il tecnico Priftis e il gm Coldebella hanno concesso alcuni giorni di riposo a tutta la truppa. Un modo per smaltire le tossine, ricaricare le batterie ed essere pronti a tuffarsi nuovamente in un calendario stracolmo di impegni e di obiettivi da non fallire. Pensate infatti che in marzo la Unahotels giocherà addirittura nove partite tra il campionato di Serie A e la ‘Basketball Champions League’. I biancorossi, in pratica, scenderanno sul parquet una volta ogni tre giorni. Un ritmo serratissimo che richiederà un grande sforzo sia dal punto di vista fisico che mentale. La Legabasket, tra l’altro, ha da poco annunciato i nuovi orari degli impegni ufficiali.

Si inizia il primo marzo alle 20 al ‘PalaBigi’ contro Sassari e poi non ci sarà più un attimo di tregua. Il 5 sarà la volta di Manresa (alle 20, sempre in via Guasco) mentre il 9 (alle 18,15 con diretta anche su D-Max) arriveranno i Trapani Sharks dell’ex Galloway, mentre il 12 (alle 20) ci saranno gli spagnoli del Tenerife. Quattro gare consecutive in casa, con il focus che dovrà essere orientato soprattutto sugli impegni di Coppa; per avere ambizioni di qualificazione infatti, nel girone K, si dovrà fare la corsa molto probabilmente su Manresa (raggruppamento da 4, passano le prime due e Tenerife sembra onestamente fuori portata). Dopo questo poker di partite casalinghe ecco due trasferte: il 16 marzo alle 19 a Varese e il 18 proprio a Manresa (alle 20,45); poi il tris che concluderà il mese: il 23 (alle 19) la Reyer al PalaBigi, il 25 (alle 20) arriva il Petkimspor e il 30 (alle 19) si va a Bologna contro la Virtus.

Marzo sarà quindi il mese dei primi verdetti, soprattutto per quel che riguarda la ‘Basketball Champions League’. A tal proposito, prosegue la vendita dei mini-abbonamenti proprio per il ‘Round of 16’ di Basketball Champions League. I pacchetti potranno essere acquistati online sul sito ‘Vivaticket’ e in tutte le rivendite autorizzati oppure allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini, aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Mini abbonamenti che, assieme ai biglietti, sono sempre disponibili anche nella sede del club in via Martiri della Bettola 47, ma solamente nei giorni feriali (dalle 10 alle 13).