Unahotels, ora tira fuori gli artigli. Contro Venezia serve un’impresa

È nei momenti di difficoltà che spesso nascono le grandi imprese. È con questo spirito che è giusto avvicinarsi alla partita di stasera che vedrà la Pallacanestro Reggiana sfidare la Reyer Venezia, seconda forza del campionato dietro solo a Brescia, con un bilancio di 13 vittorie e 5 sconfitte. All’andata fu una partita praticamente senza storia, con i lagunari che presero subito il pallino del gioco e i biancorossi incapaci di reagire. Fu una delle prime partite ‘senza storia’ disputate in trasferta dalla compagine di Priftis che oggi – dopo il siluro di Hervey – conta di ritrovare quell’unione d’intenti che sembrava essere stata smarrita da qualche settimana a questa parte. Tamponare immediatamente un ‘buco’ da quasi 16 punti a partita come garantiva l’ala texana non sarà facile, ma solo chi non ha mai praticato sport di squadra può pensare che questi ultimi siano un’equazione matematica o una ‘somma’ di talenti. Il gruppo e l’equilibrio che dev’esserci al proprio interno sono una priorità assoluta.

La speranza è che questo ‘shock’ possa avere una connotazione positiva e porti più serenità e una distribuzione equilibrata dei tiri e delle responsabilità. È quindi lecito aspettarsi un passo in avanti da parte di chi – come Galloway, per esempio – nelle ultime uscite era sembrato un po’ troppo passivo. Quasi ‘intristito’ se si vuole dare una connotazione emotiva alla faccenda. Idem dicasi per Smith e Vitali, entrambi non al meglio dal punto di vista fisico, troppe volte ‘sacrificati’ per quello che riguarda le responsabilità in attacco (Vitali in maniera certamente più netta rispetto al compagno). Questi i primi tre nomi che ci vengono in mente, ma è chiaro che nel discorso possono essere coinvolti anche ‘gregari’ come Grant, Uglietti o Chillo e soprattutto Atkins che avrà minuti anche da ‘quattro’. Per l’ala-pivot ex Trento si tratta di un’occasione importante per rialzare la testa dopo tanti mesi passati a fare il maggiordomo di lusso al servizio dei compagni. È il momento che ognuno dei giocatori senta e creda di poter essere protagonista. È chiaro che la montagna da scalare è alta, molto alta. Perché Venezia è praticamente coperta e talentuosa in ogni ruolo e ha caratteristiche che possono risultare particolarmente indigeste alla squadra di Priftis.

La Reyer è infatti la miglior squadra della Serie A per quel che riguarda i rimbalzi catturati (39,3 ad incontro, mentre Reggio è 12esima con 33,9) e in generale ha una fisicità anche negli esterni che può davvero fare male ai biancorossi. La stella forse più luminosa è quella di Tucker (15,9 punti con il 57,4 % da 2 e il 43,7% da 3), ma è il gruppo ad essere particolarmente compatto e temibile, compreso Wiltjer lungo di stazza con mani educate (12,2 punti e 4 rimbalzi). Dal punto di vista tattico, l’Unahotels dovrà cercare per quanto possibile di correre in contropiede, ma senza farsi prendere dalla frenesia. Tutto il resto sarà probabilmente una questione di intensità, con il PalaBigi chiamato a ‘spingere’ i biancorossi verso un’impresa.

Francesco Pioppi