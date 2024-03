Unahotels-PalaBigi, l’amore fa faville. In via Guasco le vittorie salgono all’82%

In quasi 50 anni di storia della Pallacanestro Reggiana di squadre che con il pubblico avevano un legame speciale se ne sono alternate diverse, ma in questa stagione – con la Unahotels di Galloway e compagni – sta succedendo qualcosa di mai visto prima.

Qui siamo di fronte ad un collettivo che trova letteralmente la ‘benzina’ per reagire dagli spalti e se nella prima fase del campionato c’erano già alcuni indizi, adesso ci sono delle prove sostanzialmente inconfutabili.

Partiamo dai dati statistici: i biancorossi in casa hanno vinto 9 delle 11 partite disputate (82%) e fatto vittime illustri come la Virtus Bologna e la Reyer Venezia. Tutte squadre che in classifica li precedono nettamente.

In trasferta, invece, un mezzo disastro. Coach Priftis non è infatti mai riuscito ad invertire la tendenza e nonostante le promesse di ‘responsabilità’ dopo le prime batoste, ne sono arrivate altre, ancora peggiori.

Il bilancio non lascia spazio a dubbi: lontano da Reggio siamo a 3 vinte e 7 perse (30% di vittorie).

Com’è possibile? Evidentemente siamo di fronte ad una squadra che al grande talento non fa corrispondere un identico furore agonistico, perché è netta l’impressione che quando arrivino le difficoltà e non ci sia nessuno a mettergli il fiato sul collo, questi giocatori si ‘lascino andare’ anziché piegare le ginocchia e sputare sangue. Le ‘Final Eight’ di Torino, giocate di fatto in campo neutro, rappresentano l’eccezione che conferma la regola perché si trattava di partite da ‘dentro o fuori’ che non hanno bisogno di stimoli ‘extra’ che arrivino dal pubblico.

Finite le letture in chiave ‘statistica’, con un’evidente discrasia ‘casa-fuori’, si passa all’aspetto ambientale ed emotivo che solo chi era sabato sera al PalaBigi ad assistere alla gara con Trento può aver percepito in maniera così netta. Parliamo, in particolare, del terzo quarto. Al minuto 24, sul 54 a 40 in favore della Dolomiti Energia e con Weber ancora in campo a fare danni, il catino di via Guasco si è trasformato in un inferno dantesco che ha letteralmente ribaltato l’inerzia. Persino i più piccolini hanno iniziato a tifare senza fermarsi un attimo.

In poche parole: si sono ribellati prima gli spettatori dei giocatori. E non stiamo esagerando. In quel momento Priftis ha capito che doveva mettere il ‘chirurgo’ Smith in regia al posto del ‘saltimbanco’ Weber e la squadra ha partorito un 16-4 di break che ha cambiato il corso degli eventi.

L’ultimo quarto è stato forse il più bello ed emozionante della stagione e lì Galloway e Atkins si sono ‘aiutati’ da soli, ma la domanda è automatica: sotto di 14, senza la spinta del proprio pubblico, l’Unahotels avrebbe saputo reagire in quel modo? È impossibile da dimostrare, ma visto il misero 30% di vittorie in trasferta con imbarcate spesso imbarazzanti, abbiamo parecchi dubbi.