Unahotels pronta alla sfida contro Trento: focus difensivo e ritorno di Faried

"Giocheremo una partita importante, in trasferta, contro Trento una delle squadre più particolari e continue della stagione – commenta Priftis - hanno grandi giocatori di uno contro uno in attacco, ma hanno grandi qualità anche lontano dalla palla. Fanno tutto ad una grande velocità e dobbiamo avere un grande focus difensivo, senza mollare un attimo la concentrazione perché possono creare subito un vantaggio e punirti".

Poi il coach biancorosso entra nei dettagli: "Dobbiamo essere più svegli e intelligenti rispetto alle volte passate, soprattutto quando useranno situazioni tattiche particolari con Niang in campo". Le squadre si conoscono bene perché si sono già affrontate sia all’andata che alle Final Eight di Coppa Italia a febbraio, ma Reggio è sempre uscita sconfitta: "È vero – analizza il tecnico ellenico - ma siamo sempre stati competitivi e abbiamo giocato un basket consistente, poi in Coppa gli episodi hanno deciso il finale".

Kenneth Faried ha ripreso ad allenarsi e sarà della partita: "Ovviamente a questo punto della stagione ci sono sempre degli acciacchi che si portano dietro un po’ tutti i giocatori, ma ci siamo allenati bene e in questo momento mi ritrovo con tutti gli effettivi a disposizione".

La speranza è che adesso che si sta per entrare nella fase clou del campionato anche i ‘gregari’ possano fare un passo in avanti e rendersi ancora più utili alla causa. Nell’ultima uscita, per esempio, Fainke è stato lanciato in quintetto base e Chillo è riuscito a dare una mano tangibile, segnando 5 punti e facendo un paio di buone difese: "Sì, ma giocheranno perché ho bisogno di loro, non perché voglio fargli un regalo – precisa il tecnico - Chillo è stato molto bravo con Brescia e Fainke l’ho buttato nella mischia perché non avevamo Faried e avevo paura che Momo (Faye, ndr) potesse caricarsi subito di falli. Sono tutti ragazzi che tatticamente possono rendersi utili e ho piena fiducia in ognuno di loro". Le dinamiche di questa Unahotels sono ormai chiare: i giocatori stranieri danno tutti un apporto di spessore, mentre quelli italiani hanno un rendimento più altalenante. Ecco che se salissero in cattedra anche loro le prospettive in postseason potrebbero essere più intriganti.

Francesco Pioppi