UNAHOTELS Reggio Emilia trionfa su Emporio Armani Milano: Barford e Faried protagonisti

REGGIO EMILIA 87 MILANO 78

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Winston 20 (3/8, 1/5), Barford 22 (5/7, 3/5), Grant (0/2 da 3), Cheatham 4 (0/2, 1/2), Faye 10 (4/7); Uglietti 3 (1/2 da 3), Smith 11 (1/2, 3/6), Vitali 6 (0/4, 1/2), Faried 11 (5/7), Chillo, Fainke. N.e.: Gallo. All.: Priftis.

EMPORIO ARMANI MILANO: Mannion 8 (2/4, 1/3), Brooks 20 (5/7, 3/8), Tonut 14 (5/8, 1/2), Leday 7 (2/6, 1/3), Mirotic 19 (4/6, 1/4); Dimitrijevic 4 (1/2), Ricci 3 (0/1, 1/2), Flaccadori, Diop 3 (1/1), Gillespie, Bortolani. N.e.: Caruso. All.: Messina.

Arbitri: Bartoli, Baldini, Lucotti

Parziali: (23-22, 46-46; 69-62)

Note T.l.: Reg 21/26 Mil 14/21. Rimb.: Reg 34 (Faye 9) Mil 33 (Brooks). Ass.: Reg 18 (Uglietti 6) Mil 13 (Mannion 5). F. tec.: Priftis al 36’ 04" (79-68). Spettatori 3.803

La serata più dolce della stagione. Con i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano che lasciano a testa bassa il campo e infilano gli spogliatoi, mentre il pubblico reggiano festeggia i propri beniamini. L’emblema di cosa sia questa squadra arriva proprio in quegli attimi, quando Barford – stratosferico – vuole condividere il premio di Mvp con Faried che ha fatto il massimo per esserci nonostante un grave lutto familiare: la perdita della mamma. Kenneth alla fine non trattiene la commozione: questa mattina partirà per gli Stati Uniti.- Questo gruppo, infatti, è composto da elementi che – ancor prima di essere campioni – sono uomini tutti d’un pezzo. E anche ieri lo si è visto alla grande, perché risalire da quel -11 (20-9) con cui l’Armani aveva provato ad indirizzare la partita non era affatto facile. Serviva gente con gli attributi, perché quando queste corazzate prendono un vantaggio, poi con esperienza lo sanno gestire e portare fino alla fine. E invece Barford e Winston hanno indicato la strada con un primo tempo straordinario (15 punti per Jaylen e 10 per ‘Cash’), poi alla comitiva si sono uniti anche Smith – autore di un terzo quarto da professore – e il resto della brigata. Uglietti ha difeso anche sul custode che passava di lì e ha smazzato sei assist, Faye sotto canestro le ha prese e restituite con gli interessi, poi al gran finale si è unito anche Vitali che ha insaccato la tripla del +11 (84-73 al 38’) che ha tagliato definitivamente le gambe alla Messina’s band. Con questo successo, Reggio ribalta anche la differenza canestri e fa un altro balzo importantissima verso la qualificazione ai playoff. Adesso basterà probabilmente vincere le due partite in casa (con Napoli e Pistoia) per continuare a divertire i tifosi anche a primavera inoltrata. Giù il cappello per questa squadra si conferma un cliente scomodo per tutti. Ma proprio tutti. Capito Malaga? Adesso focus sulla gara di Coppa di mercoledì sera.