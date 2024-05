Unahotels scatenata, Venezia al tappeto. Domani al Bigi il match-ball per le semifinali

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

78

UMANA REYER VENEZIA

66

UNAHOTELS: Weber 5, Galloway 5, Faye 7, Smith 18, Uglietti 2, Atkins 8, Black 10, Vitali 5, Grant 2, Chillo 16. N.e.: Bonaretti e Cipolla. All.: Priftis.

UMANA: Spissu 12, Heidegger 7, Casarin 2, De Nicolao 2, Kabengele 2, Parks 6, Brooks, Simms 10, Wiltjer 7, Tucker 15, Tessitori 3. N.e.: Janelidze. All.: Spahija

Arbitri: Michele Rossi, Mark Bartoli, Denis Quarta

Parziali: 18-16, 41-27, 64-47

Note: spettatori 3738; tiri da 3: Unahotels 3/18, Umana 5/23; tiri liberi: Reggio Emilia 21/26, Venezia 19/26. Uscito per 5 falli: Faye e Black.

2-1 per noi. Con pieno merito e al termine di una prestazione di alto livello, dominata per tre quarti e gestita mentalmente in modo ottimale nel finale, quando Venezia si è pericolosamente riavvicinata, l’Unahotels passa in vantaggio nella serie playoff e si guadagna l’occasione di chiudere i conti domani sera: ancora in via Guasco.

Protagonista a sorpresa del successo un favoloso Matteo Chillo, incubo costante per la difesa ospite che non gli prende mai le misure.

Assieme a lui primeggia ancora l’esperienza di Jamar Smith, che nel momento più delicato, si è preso sulle spalle la squadra chiudendo il match a favore di Reggio con le sue giocate.

Molto merito della vittoria però va anche alla perfetta gestione tattica del match da parte di Dimitris Priftis che porta a lezione il suo omologo Spahija.

Reggio la vince, inoltre, con una maiuscola prova difensiva per la quale spende un sacco di energie (in parte causa del calo dell’ultimo quarto) e catturando qualcosa come 14 rimbalzi offensivi.

Clima infernale ma corretto al PalaBigi; pubblico a trascinare come non mai e l’Unahotels inizia con entusiasmo e vigore Venezia è comunque sul pezzo e di fisico contiene l’onda.

Si segna poco perché le retroguardie: 18-16 a fine primo quarto. Nella seconda frazione la fisicità e l’intensità si alzano di parecchi toni, la truppa di Priftis è estremamente combattiva e grazie a un preciso Atkins e a un solido Faye si costruisce un buon abbrivio a metà periodo, I padroni di casa, sull’asse Galloway-Smith, toccano il +14 (37-23) approdando con identico margine alla pausa lunga. e l’obiettivo di provare a dare un’ulteriore spallata al ritorno sul parquet.

Obiettivo che si concretizza; sfruttando la "verve" di Chillo e una decisa aggressività, la Pallacanestro Reggiana manda fuori giri i lagunari e al 5’ lo score indica un deciso +20 interno (54-34). Nell’ultimo quarto arriva però la temuta reazione veneta: un fulmineo 8-0 fa tornare la Reyer sotto la doppia cifra di svantaggio. In più l’uscita per falli di Black non aiuta Reggio, anche perchè Tucker diventa immarcabile.

Al 5’ il vantaggio biancorosso è ridotto a -5. Ma la possanza orogranata non ha fatto i conti con la determinazione dell’Unahotels, che mette l’elmetto, scende in trincea, si affida alla classe di Smith e alla grinta di Chillo e a 2’ dalla fine ritrova un margine rassicurante (74-63) e conducendo in porto un meritato successo.