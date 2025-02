Unahotels schiacciasassi. Cremona non regge l’urto

REGGIO EMILIA

78

CREMONA

51

UNAHOTELS REGGIO EMILIA Uglietti 4 (2/2, 0/1), Barford 11 (4/8, 1/4), Grant 5 (0/1, 1/3), Cheatham 7 (2/6, 1/4), Faye 20 (9/11); Gombauld 7 (3/5), Smith 12 (1/3, 3/5), Vitali (0/1), Faried 12 (4/7), Chillo (0/2) Gallo (0/3, 0/3), Fainke. All.: Priftis.

VANOLI CREMONA Davis 10 (2/4, 2/5), Willis 14 (4/7, 2/8), Nikolic 8 (1/2, 2/3), Dreznjak 3 (0/2, 1/2), Owens 8 (1/3, 1/2); Jones 2 (1/3, 0/3), Lacey 2 (1/3), Zampini 2 (0/2), Poser 2 (1/4). N.e.: Conti, De Martin, Zani. All.: Brotto.

ArbitrI: Paternicò, Galasso, Lucotti

Parziali: (20-18, 32-30; 54-41)

Note T.l.: Reg 10/15 Cre 5/13. Rimb.: Reg 54 (Faried 12) Cre 25 (Nikolic 5). Ass.: Reg 17 (Uglietti 5) Cre 14 (Davis 7). Spettatori 3.874 (f.p.)

Una vittoria per i nostri padri. Per tutti quelli che magari hanno i capelli bianchi e una sana nostalgia dei pivot ‘classici’, di quei tempi in cui rappresentavano davvero il centro di gravità di ogni squadra. Il successo della Unahotels su Cremona è infatti figlio della prova straordinaria di Faye (20 punti e 9 rimbalzi), ma anche dei compagni di ruolo Gombauld e soprattutto Faried (12 + 12). È infatti martellando in area che i biancorossi hanno scavato il solco decisivo, facendo il vuoto a rimbalzo (54 a 25!) e brutalizzando una Vanoli che invece – anche per esigenze di budget – ha scelto comprensibilmente di investire gran parte delle risorse sul perimetro.

Dopo un primo tempo da non far vedere ai bambini - chiuso da Reggio con il 32% dal campo e da Cremona con il 36 – i biancorossi hanno piazzato immediatamente un break di 18-3 griffato da ‘Momo’ (8 punti) e Gombauld (4), cambiando i connotati alla partita (50-33 al 25’). Uglietti, invece, è riuscito nella difficile impresa di non far rimpiangere Winston (ai box per un problema fisico) giocando con la solita tenacia in difesa, ma anche offrendo ottimi flash in attacco, con letture da vero regista. Uno dei suoi 5 preziosissimi assist – finta e poi no look per lo schiacciatone di Faye - ha fatto letteralmente esplodere il palazzetto ed è stato sempre lui, assieme a Barford, a respingere l’accenno di rimonta di Cremona. Al di là dell’attacco però, la Unahotels anche ieri sera la differenza l’ha fatta in difesa, perché quando ha stretto le viti, ha letteralmente annichilito la Vanoli. Nel secondo tempo, infatti, i lombardi sono riuscita a segnare appena 21 punti. Per Reggio arriva quindi la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella con Tortona. Una bella iniezione di fiducia in vista della trasferta di Bcl che martedì vedrà i biancorossi in Turchia contro il Petkimspor.