UNAHOTELS sconfitta dal Vilnius Rytas nella Youth BCL

UNAHOTELS

71

VILNIUS

101

UNAHOTELS: Borzacca 8, Manfredotti L. 14, Selva 1, Manfredotti A. 17, Carboni, Marras, Hadzhyiev 5, Bardelli n.e., Lusetti, Deme El Hadji 16, Emokhare, Abreu 10. All.: Rossetti.

RYTAS VILNIUS: Norutis, Pocius 2, Liutkevicius 21, Sirgedas 13, Snitka 3, Bubnys 13, Urbonas 19, Sinica 2, Vilkas 10, Meskela 2, Buivydas 8, Deniusas 8. All.: Kadziulis.

Parziali: 18-30, 38-57, 55-73.

Nella seconda giornata della Youth BCL, la Unahotels di coach Rossetti cede il passo di fronte ai campioni in carica del Vilnius Rytas, formazione accreditata per il bis nella manifestazione. I lituani hanno piazzato un break a metà primo quarto (10-19 al 7’), poi i tentativi di rimonta dei biancorossi, trascinati da Alessandro Manfredotti (foto), si sono spenti sul 34-40 quando Vilnius è scappata via nuovamente. Nella ripresa, il distacco rimane invariato fino alle battute conclusive con i lituani che hanno allungato ulteriormente. Nella gara di esordio, i baby biancorossi si erano imposti sui padroni di casa di Manisa per 80-51 e quindi, verosimilmente, chiuderanno al secondo posto il girone (lo scontro fra i lituani e i turchi è in programma oggi, ma pare molto improbabile una vittoria di Manisa di 30 punti) e andranno così a giocarsi un piazzamento nel gruppo fra quinto e ottavo posto.

Cesare Corbelli