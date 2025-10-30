Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
ReggioEmilia
CronacaUnahotels, serata incolore. Al PalaBigi passa il Cibona
30 ott 2025
FRANCESCO PIOPPI
Cronaca
Unahotels, serata incolore. Al PalaBigi passa il Cibona

Fiba Cup, biancorossi all’intervallo col minimo di punti segnati: 31. Anche Zagabria non brilla, Barford fallisce allo scadere il tiro del sorpasso.

Con i suoi uno contro uno Caupain ha cercato di tenere a galla i biancorossi

Con i suoi uno contro uno Caupain ha cercato di tenere a galla i biancorossi

REGGIO EMILIA

73

CIBONA ZAGABRIA

75

UNAHOTELS REGGIO EMILIA Caupain 18 (3/8, 3/4), Barford (0/3, 0/5), Woldetensae 5 (1/3, 1/2), Severini 5 (1/1, 1/5), Echenique 14 (4/8); Uglietti 3 (0/1 da 3), Smith 11 (1/4, 3/7), Vitali 7 (0/1, 1/4), Williams 10 (3/8), N.e.: Cheatham, Abreu, Deme. All.: Priftis.

KK CIBONA ZAGABRIA Roberson 8 (1/5, 2/3), Katanovic 6 (1/2, 1/1), Sisko 9 (4/5, 0/1), Hepa 11 (2/5, 1/4), Rudan 13 (3/5, 2/2); Loncar 6 (3/5), Radovcic 8 (1/3, 1/3), Skoric 5 (1/1, 1/3), Bart 7 (0/2, 2/4), Serdarusic 5 (2/2, 0/1). N.e.: Pavkovic. All.: Rudez.

Arbitri: Yilmaz (Tur), Varv (Est), Kukelcik (Svk)

Parziali: (18-21, 31-39; 48-56) Note T.l.: Reg 20/27 Zag 11/16. Rimb.: Reg 33 (Caupain 7) Zag 41 (Rudan 7). Ass.: Reg 14 (Caupain 6) Zag 19 (Sisko 8). Spettatori 2.031

Se la Pallacanestro Reggiana è quella che abbiamo visto ieri sera e domenica scorsa contro Napoli, c’è da preoccuparsi.

Per la serie: Houston, abbiamo un problema. E forse anche più di uno, purtroppo.

I biancorossi hanno perso contro un Cibona Zagabria che ha fatto la sua onesta partita e ha meritato di vincere, ma possiamo affermare senza timore che il compito gliel’ha agevolato la truppa di Priftis.

Appena 31 punti segnati nel primo tempo (minimo stagionale) e l’amara sensazione che questo gruppo stia lentamente perdendo la propria ‘chimica’ anziché acquisirla.

Poche idee che non siano gli uno contro uno generati da Caupain o dallo Smith di turno e un reparto lunghi che è stato annientato da quello croato.

A tal proposito, Priftis ieri sera è stato costretto a cambiare il quintetto base: dentro Severini e fuori Cheatham, ai box per un affaticamento muscolare.

Un contrattempo arrivato evidentemente negli allenamenti successivi al match di Napoli, quando si era addormentato nell’azione della tripla di Mitrou-Long, beccandosi la sfuriata del coach greco.

A condannare i biancorossi è stato soprattutto un primo tempo scialbo e la reazione arrivata nel secondo – più di nervi che di tecnica e logica – non può bastare.

Dopo un lungo inseguimento, Barford (un disastro) ha avuto anche il tiro per vincerla, ma la tripla è finita sul ferro.

I croati hanno esultato come se avessero vinto la coppa del mondo, tanto erano sorpresi da quello che erano appena riusciti a fare. La qualificazione è comunque aperta, ma i fantasmi sono comunque presenti.

Adesso il percorso dei biancorossi prevede addirittura quattro partite nel giro di una settimana: si inizia domenica prossima con Milano, si prosegue martedì con Digione, poi venerdì con Treviso e domenica 9 si va a Bologna per il derby della via Emilia con la Virtus.

Servirà qualcosa in più rispetto a ieri sera, altrimenti si rischia di restare fermi al palo.

