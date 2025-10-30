Unahotels, serata incolore. Al PalaBigi passa il Cibona

REGGIO EMILIA

73

CIBONA ZAGABRIA

75

UNAHOTELS REGGIO EMILIA Caupain 18 (3/8, 3/4), Barford (0/3, 0/5), Woldetensae 5 (1/3, 1/2), Severini 5 (1/1, 1/5), Echenique 14 (4/8); Uglietti 3 (0/1 da 3), Smith 11 (1/4, 3/7), Vitali 7 (0/1, 1/4), Williams 10 (3/8), N.e.: Cheatham, Abreu, Deme. All.: Priftis.

KK CIBONA ZAGABRIA Roberson 8 (1/5, 2/3), Katanovic 6 (1/2, 1/1), Sisko 9 (4/5, 0/1), Hepa 11 (2/5, 1/4), Rudan 13 (3/5, 2/2); Loncar 6 (3/5), Radovcic 8 (1/3, 1/3), Skoric 5 (1/1, 1/3), Bart 7 (0/2, 2/4), Serdarusic 5 (2/2, 0/1). N.e.: Pavkovic. All.: Rudez.

Arbitri: Yilmaz (Tur), Varv (Est), Kukelcik (Svk)

Parziali: (18-21, 31-39; 48-56) Note T.l.: Reg 20/27 Zag 11/16. Rimb.: Reg 33 (Caupain 7) Zag 41 (Rudan 7). Ass.: Reg 14 (Caupain 6) Zag 19 (Sisko 8). Spettatori 2.031

Se la Pallacanestro Reggiana è quella che abbiamo visto ieri sera e domenica scorsa contro Napoli, c’è da preoccuparsi.

Per la serie: Houston, abbiamo un problema. E forse anche più di uno, purtroppo.

I biancorossi hanno perso contro un Cibona Zagabria che ha fatto la sua onesta partita e ha meritato di vincere, ma possiamo affermare senza timore che il compito gliel’ha agevolato la truppa di Priftis.

Appena 31 punti segnati nel primo tempo (minimo stagionale) e l’amara sensazione che questo gruppo stia lentamente perdendo la propria ‘chimica’ anziché acquisirla.

Poche idee che non siano gli uno contro uno generati da Caupain o dallo Smith di turno e un reparto lunghi che è stato annientato da quello croato.

A tal proposito, Priftis ieri sera è stato costretto a cambiare il quintetto base: dentro Severini e fuori Cheatham, ai box per un affaticamento muscolare.

Un contrattempo arrivato evidentemente negli allenamenti successivi al match di Napoli, quando si era addormentato nell’azione della tripla di Mitrou-Long, beccandosi la sfuriata del coach greco.

A condannare i biancorossi è stato soprattutto un primo tempo scialbo e la reazione arrivata nel secondo – più di nervi che di tecnica e logica – non può bastare.

Dopo un lungo inseguimento, Barford (un disastro) ha avuto anche il tiro per vincerla, ma la tripla è finita sul ferro.

I croati hanno esultato come se avessero vinto la coppa del mondo, tanto erano sorpresi da quello che erano appena riusciti a fare. La qualificazione è comunque aperta, ma i fantasmi sono comunque presenti.

Adesso il percorso dei biancorossi prevede addirittura quattro partite nel giro di una settimana: si inizia domenica prossima con Milano, si prosegue martedì con Digione, poi venerdì con Treviso e domenica 9 si va a Bologna per il derby della via Emilia con la Virtus.

Servirà qualcosa in più rispetto a ieri sera, altrimenti si rischia di restare fermi al palo.