Unahotels, sfida alla capolista. L’importante è che sia partita vera

Che ci sia una partita: semplicemente. Null’altro si chiede o si pretende. Solo che la squadra scenda in campo con il desiderio di combattere. Come ha chiesto, a mo’ di mantra, anche coach Priftis. L’Unahotels sale, questa sera, nella tana della capolista Leonessa Brescia. Lo fa reduce, parlando di match in trasferta, da tre prestazioni indecorose, contrassegnate da sconfitte fragorose, atteggiamento decisamente rivedibile in termini di concentrazione e aggressività di alcuni suoi elementi (in particolare il giubilato Kevin Hervey) e, soprattutto, da partite in cui sul parquet c’è stata vera sfida giusto nei primi minuti.

Tuttavia è la stessa Unahotels che in graduatoria occupa un ottimo 5° posto e che nell’ultima contesa, giocata sul parquet amico del PalaBigi, ha dato una severa lezione di basket alla Reyer Venezia, terza forza del campionato: con una grande prova di orgoglio e di coesione di gruppo. Ecco perché a capitan Vitali e compagni oggi si chiede semplicemente di confermare, pure lontano da via Guasco, l’approccio grintoso e volenteroso messo in mostra 7 giorni fa contro i lagunari. Se Reggio, sfidando i lombardi, combatterà e competerà, il risultato finale indicato sul tabellone avrà un peso relativo. Specie considerando che, al momento, la Germani è un meccanismo perfetto: per solidità, applicazione, durezza fisica e mentale. Il pronostico è quindi largamente favorevole ai padroni di casa.

E non sarebbe uno scandalo nemmeno se i biancorossi uscissero dal PalaLeonessa battuti anche nettamente. L’importante sarà il modo in cui dovesse maturare l’eventuale sconfitta. Perché se l’Unahotels sarà scesa in campo con compattezza e avrà giocato con disciplina e onore, meriterà comunque un plauso, al netto dell’esito del confronto. Non è detto che la Pallacanestro Reggiana vestirà per forza i panni di vittima sacrificale. Indubbiamente sottocanestro ci sarà immensamente da soffrire, ricordando pure il match di andata dove Bilan dominò la contesa, e considerando che Momo Faye, questa settimana, di fatto non si è allenato e la situazione della sua caviglia lascia parecchie incognite.

Tuttavia, in tema di talento negli esterni, Reggio con Brescia se la gioca, e il fatto che i biancorossi potranno calcare il parquet senza troppe pressioni sulle spalle, potrebbe aiutare a sprigionarlo. Tagliare il traguardo da vincenti, oggi, sarebbe una magnifica sorpresa. Soprattutto conterà il percorso compiuto verso lo striscione finale: se sarà virtuoso, si potrà essere comunque soddisfatti.