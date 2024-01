Unahotels, sfuriata senza drammi. Girone di ritorno: playoff alla portata

Gruppo unito, giocatori consapevoli degli errori commessi a livello tecnico e della necessità di una concentrazione più costante in tutti i momenti dei match, volontà comune di marciare nella stessa direzione con totale impegno e professionalità (due fattori in cui, peraltro, il gruppo biancorosso quest’anno mai ha difettato).

Questo, in sintesi, il succo del confronto tra giocatori Unahotels, staff tecnico, proprietà e dirigenza, svoltosi lunedì sera al PalaBigi all’indomani della tremenda debacle di Scafati. Dove la squadra ha offerto una prestazione decisamente al di sotto delle attese, non riuscendo a competere e arrendendosi sin troppo presto. Tutte cose che non sono piaciute a coach Priftis, e che il tecnico greco ha manifestato ai suoi ragazzi con un approccio che potremmo definire da padre e mentore: deciso, severo ma anche fiducioso nelle qualità del gruppo e nella sua capacità di reazione. Fiducia che anche il management ha confermato nei confronti della squadra, ribadendo però la delusione per l’atteggiamento mostrato in terra campana e raccomandando, con adeguata moral-suasion, che certe situazioni non si ripetano.

Postoquesto, il cammino verso i playoff, che è l’obiettivo realistico previsto da proprietà e management, è ampiamente alla portata della formazione reggiana. Sia per la qualità del roster che per i risultati sinora ottenuti.

Se guardiamo al dato storico infatti, a capitan Vitali e compagni, attualmente al settimo posto in classifica con 18 punti in cascina, per approdare alla post-season potrebbero bastare cinque o sei vittorie nelle rimanenti 14 gare di campionato. Questo alla luce del fatto che dal 2008/2009, stagione in cui la serie A è tornata stabilmente a 16 squadre, in 4 annate per centrare l’ottavo posto, ovvero l’ultimo utile per accedere al barrage che assegna lo scudetto, sono bastati 28 punti; mentre, in altre cinque occasioni ne sono serviti 30. Nei campionati 2009/2010 e 2020/2021 poi si sono giocate due partite in meno a causa dell’esclusione, rispettivamente, di Napoli e Roma in corso d’opera. In quei casi la quota playoff si fermò a 26 punti. In termini statistici analoga alle precedenti citate. In virtù di questo solo in due occasioni su 14 è stata superata quota 30: occorsero infatti 32 punti ad Avellino nel 2018/2019 e a Venezia nel 2012/2013, per prendersi l’ottava piazza. Ci sarebbero pure i 34 punti occorsi a Varese nel 2011/2012, ma in quel caso si disputarono due match in più a causa del campionato a 17 squadre.

In estrema sintesi se l’Unahotels facesse bottino pieno al PalaBigi, 7 match a disposizione, chiuderebbe a quota 32, con la ragionevole certezza, guardando i precedenti, di fare parte delle elette. Vero è che tra le mura amiche l’attendono anche scontri estremamente difficili (in via Guasco arriveranno infatti la Reyer Venezia, campione d’inverno, Milano e Trento) a cui, tuttavia, fanno da favorevole contrappeso trasferte, sulla carta, abbordabili: ad esempio quelle a Pesaro e Treviso. Tenendo poi conto, come accade tutti gli anni, della classica variabile impazzita: gli ultimi tre o quattro turni di regular-season dove, per mille ragioni, non mancano mai risultati a sorpresa. Posto che alla Unahotels servono ancora tre vittorie per chiudere in maniera ermetica, e giusto per togliersi ogni scimmia dalle spalle, il discorso salvezza (virtualmente già archiviato ma è sempre meglio esserne sicuri) l’obiettivo playoff è alla portata. Purchè, come auspicato da coach Priftis, Weber e soci conquistino quella continuità in termini di durezza mentale, sinora spesso mancata.