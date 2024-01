Unahotels, torna a gioire

Sarà bastato toccare il fondo contro Scafati, perdendo una partita praticamente tre minuti dopo la palla a due? Sarà servita la strigliata di Priftis e della società che ha cancellato il giorno di riposo, mettendo una seduta di analisi video appena rientrati dalla Campania?

Le risposte arriveranno stasera a partire dalle 18,15 quando la Pallacanestro Reggiana scenderà in campo contro la Vanoli Cremona (diretta anche su DMax) per la seconda giornata del girone di ritorno. Di solito, dopo un brutto tonfo, Vitali e compagni hanno sempre reagito nella maniera giusta e mettendoci quel furore agonistico che invece aveva fatto difetto poco prima. Ma questa squadra di garanzie non ne dà e quindi è impossibile sbilanciarsi. Di certo c’è che la situazione inizia ad indispettire anche chi si sforza di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. È vero che nessuno pretende di vincere lo scudetto, ma certe figurette in giro per lo Stivale con la canotta biancorossa sulle spalle non sono più accettabili. La Pallacanestro Reggiana a settembre compirà 50 anni e ha una storia che non va oltraggiata: dirigenti, allenatori e giocatori passano, certi ‘valori’ invece no. E vanno trasmessi. I 70 punti subiti in nel primo a tempo a Varese valgono il record negativo della Serie A italiana: come onta, per quest’anno, basta e avanza.

Gli avversari non dovranno quindi essere sottovalutati com’era stato fatto all’andata, con una gara portata a casa ‘solo’ grazie a una prestazione balistica straordinaria (15/25 da 3) e nonostante un clamoroso giro a vuoto a rimbalzo (36 a 17 per la Vanoli). Sono situazioni che si verificano una volta in un intero campionato: oggi servirà tutta un’altra attitudine.

La squadra di Cavina, esperto coach che sta finalmente raccogliendo i frutti di una bella carriera, è reduce da uno schiacciante successo interno contro Trento (99-80), ma è pur vero che lontano dal ‘PalaRadi’ ha vinto solo due volte: il 29 ottobre a Scafati dopo un supplementare e il 3 dicembre a Varese.

Nelle altre sei trasferte (con Trento, Venezia, Brescia, Napoli, Milano e Pistoia) sono arrivati dei capitomboli anche piuttosto fragorosi (-10 al PalaBarbuto e -23 al Forum). Di fronte Weber e soci avranno quindi un avversario da rispettare, ma assolutamente alla portata e che andrà braccato immediatamente. Pareggiando l’intensità, l’Unahotels sarà già a metà dell’opera, perché con tutto il rispetto per veterani come Adrian (8,6 punti di media con il 39,6% da 3) e Lacey (10 punti e 3,6 assist), il talento di Galloway, Hervey e Smith è di un altro (lontanissimo) pianeta e andrà spremuto tutto sul parquet. Attenzione anche alla truppa italiana, guidata in particolare da Denegri e Pecchia, che spesso e volentieri suonano la carica e fanno da spina dorsale a quella che, dati alla mano, è la quinta squadra della Serie A per circolazione di palla (17,9 assist di media).

Per Reggio si tratta di una di quelle partite da vincere a tutti i costi anche perché il calendario alzerà in maniera netta il coefficiente di difficoltà con la trasferta a Tortona, la gara interna con Venezia e poi la visita a Brescia, ultima gara prima delle Final Eight. Il rischio di finire in un vortice negativo esiste, eccome. Carpe diem.