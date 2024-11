Unahotels, un colpo clamoroso!. Ingaggiato Faried, ex asso Nba

di Francesco Pioppi

‘Manimal’ è pronto sbarcare al ‘Palabigi’. Sì, avete capito bene: Kenneth Faried – veterano Nba e campione del mondo con Team Usa nel 2014 – è un nuovo giocatore della Pallacanestro Reggiana. Il gm Coldebella lo ha messo sotto contratto fino al termine della stagione e prenderà il posto di Gombauld che domenica, contro Scafati, giocherà l’ultima gara in maglia Unahotels. Centro di 203 centimetri per 99kg, classe ‘89, venne scelto con la 22esima chiamata al draft 2011 dai Denver Nuggets e da quel momento si è poi costruito una solida carriera tra i pro americani (quasi 500 gare a 11,4 punti e 8,1 rimbalzi di media) entrando nel cuore dei tifosi per l’energia che ha sempre messo nei pressi del ferro, ma anche a tutto campo.

"Sono davvero emozionato di poter proseguire la mia carriera in Italia ed avere l’opportunità di mostrare tutte le mie abilità con la maglia di Reggio – queste le prime parole di ‘Manimal’ che indosserà la canotta numero 35 – Questa squadra ha una grande cultura e i suoi tifosi, da quel che ho saputo, partecipano con enorme energia alle partite. A maggior ragione, voglio mettere a disposizione tutta la mia determinazione e la mia durezza sul parquet, in modo che i reggiani possano fin da subito accogliermi come uno di loro". Complici alcuni gravi infortuni che gli hanno fatto perdere esplosività, dal 2019 è uscito dai radar Nba e ha dovuto modificare un po’ il suo stile di gioco che inizialmente era fatto quasi esclusivamente di atletismo e poca tecnica. Si è successivamente calato in realtà come Cina e Porto Rico, oltre ad una breve parentesi al Cska Mosca, e la scorsa stagione era in G-League ai Mexico City Capitanes (12,7 punti e 11,3 rimbalzi di media) mentre fino a poche settimane giocava nel campionato messicano coi Soles de Mexicali (10,6 punti e 8.6 rimbalzi di media in 27 gare). Arriverà in città nelle prossime ore e il club sta facendo di tutto per farlo esordire mercoledì in Basketball Champions League contro il Rytas.

"Kenneth è un giocatore con una grande carriera Nba alle spalle – dice coach Priftis – È un lungo da cui ci aspettiamo fisicità, efficienza sotto canestro, personalità ed esperienza. È un atleta competitivo che porterà energia ed intensità. Non ha molta familiarità con il basket europeo, con solo un breve passaggio al Cska Mosca (7 gare nel 2021 a 2,9 punti e 2,4 rimbalzi in 8’, ndr), ma credo che, grazie alle sue qualità, al suo carattere e alla sua esperienza, si adatterà rapidamente al nostro team". Inizialmente sarà il ‘cambio’ di Faye e potrà aiutarlo anche a crescere in allenamento e in tutti gli aspetti del gioco che ‘Momo’ deve ancora sistemare. Si tratta di un colpo sensazionale anche a livello d’immagine per il club che sotto la gestione di Coldebella sta costruendo una reputazione credibile anche fuori dei confini nazionali. L’operazione Faried ricorda molto quella di Black (pur avendo caratteristiche ‘di campo’ diverse) e non è troppo distante nemmeno da quella di Galloway, altro ex Nba arrivato a sorpresa in una realtà come la nostra.