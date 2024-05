Unahotels, una città te lo chiede. Doma il Leone, vola in semifinale

‘One more!’. Ancora una. Proprio come urlava Darion Atkins mentre salutava il pubblico alla fine di gara 3.

Alle 20,45 la Pallacanestro Reggiana ha un appuntamento con la storia, perché battere Venezia significherebbe regalarsi una semifinale che manca dal 2016. Una prospettiva quasi incredibile se si torna ad appena dodici mesi fa, quando la retrocessione in A2 fu evitata solo grazie alla sconfitta di Trieste sul campo di Brindisi.

Il nuovo corso guidato dal gm Coldebella ha rimesso i colori biancorossi sulla carta geografica del basket che conta e grazie alle sue scelte - condivise con uno staff di primo livello composto da Priftis, Fucà, Mangone e Rossetti - oggi la Unahotels è una realtà all’avanguardia e appetibile anche per giocatori come Galloway, Smith e Black che prima, a queste latitudini, non avremmo probabilmente mai visto. La stagione è svoltata quando si è salutato ‘cavallo pazzo’ Hervey e i biancorossi si sono trasformati in una squadra vera, in cui anche le seconde linee hanno iniziato ad avere spazio e considerazione da parte di Priftis.

L’emblema più nitido porta il nome di Matteo Chillo, eroe di gara 3, ma se stasera dal cilindro spuntassero Uglietti, Grant o lo stesso Atkins (giocatori che fino a febbraio tenevano il campo a malapena…) nessuno si meraviglierebbe più di tanto. Questa è la forza della ‘nuova’ Pallacanestro Reggiana che adesso sembra essere creata ad immagine e somiglianza del proprio pubblico, da sempre molto legato a quei profili che in campo sputano sangue.

Certo, solo con la buona volontà o la grinta le partite non si portano a casa e allora Reggio si è attrezzata con un campione senza età (sarebbero 37…) come Jamar Smith.

Una sorta di Kaukenas dell’Illinois, uno con una leadership innata e attributi che fanno provincia.

È da lui che si va nei momenti di blackout o quando la palla pesa un quintale. Una figura di riferimento che, eccetto qualche fiammata di Spissu, manca completamente alla Reyer Venezia ed è qui che Reggio ha un vantaggio che deve assolutamente sfruttare e amplificare.

Dopo tre partite ravvicinate tra le stesse squadre di ‘segreti tattici’ non ce ne sono più e una cosa si è capita chiaramente: la Unahotels ha un gruppo compatto e coeso, l’Umana un insieme di giocatori (di talento) che fanno fatica a collaborare e in cui la tensione è alle stelle.

Per le caratteristiche che possiedono, Wiltjer e Simms restano probabilmente i due giocatori più difficili da limitare assieme a Tucker (Kabengele lamenta un dolore al ginocchio sinistro, al suo posto è pronto O’Connell) ma attorno a loro bisogna evitare che si accendano i vari Heidegger, Casarin e Parks.

È possibile, anzi probabile, che si verifichi un po’ l’opposto di quanto avvenuto in gara 3. Ci aspettiamo infatti una Venezia che parte molto forte e magari mette il naso avanti, con Reggio che invece dovrà essere brava a resistere e piazzare il break letale nel momento giusto. L’appuntamento con la storia è lì, ad un passo. E non può essere rimandato.