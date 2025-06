Unahotels Under 17 pronta per le finali nazionali di basket a Chiusi

È tutto pronto per l’appuntamento tricolore per gli Under 17 della Unahotels di coach Giordano Consolini che saranno impegnati nelle finali nazionali di categoria in programma da oggi a domenica a Chiusi (Siena). La lotta per lo scudetto Under 17 che per i biancorossi si apre alle 18 contro Alghero, si preannuncia serrata ma l’Unahotels arriva all’appuntamento dalla porta principale dopo aver ben figurato nel girone regionale e aver addirittura vinto quello interregionale, dimostrando una crescita esponenziale specie in attacco dove spesso e volentieri ha sfondato quota cento punti.

"Sono contento del nostro percorso – dice coach Consolini – fin qui è stato estremamente positivo. Abbiamo replicato la stagione dello scorso anno dove abbiamo conquistato le finali nazionali: i ragazzi sono cresciuti gradualmente durante la stagione. Le finali nazionali erano il nostro obiettivo".

Come arrivate alle finali?

"Aver vinto il girone ci ha ‘costretti’ a quattro settimane di inattività agonistica per permettere di disputare gli spareggi alle altre squadre, quindi abbiamo organizzato un paio di amichevoli di livello contro Pesaro e Bassano. Purtroppo, dovremo fare a meno di Babacar Samb che è stato operato a una spalla. Inoltre Lorenzo Marras ha un problema alla schiena e speriamo di poterlo recuperare, poi altri acciacchi da gestire".

Avete studiato i vostri avversari del girone?

"Giocheremo contro Alghero, Francavilla e Trieste: per regolamento, ogni girone è formato da squadre che non si sono incontrate prima in stagione, quindi ci siamo documentati con notizie e filmati. L’unica cosa che mi sento di dire ai ragazzi, seppur sembri banale, sarà di giocare con un alto livello agonistico. Abbiamo vinto partite importanti ma non deve esserci l’ardire di pensare che una partita possa essere più facile di un’altra".

Nella seconda parte di stagione avete messo in mostra un attacco atomico.

"Abbiamo segnato parecchio però la cosa che ci ha contraddistinto e sulla quale dobbiamo migliorare ancora è avere una intensità alta per permettere di giocare un buon numero di azioni in contropiede. Questo è possibile solo giocando con attenzione ed energia in difesa, cercando di forzare avversari ad errori o tiri a basse percentuali".

Dove potete arrivare?

"L’obiettivo è imporre il nostro modo di giocare. Non facciamo previsioni, sarebbe pretestuoso e potrebbe portarci fuori strada. Ci sono le migliori squadre della nazione".

Cesare Corbelli