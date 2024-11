Un’allieva reggiana alla Nunziatella: "Che onore giurare per la Repubblica. Vorrei diventare medico militare"

C’è una studentessa reggiana tra gli allievi della Scuola Militare Nunziatella che l’altro ieri hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in piazza Plebiscito, a Napoli.

Si tratta di Alisia Inzerillo, 16 anni, nata a Palermo e residente a Cadelbosco...fino a quando – dopo il biennio all’Ariosto Spallanzani, sezione biochimica – ha vinto il prestigioso concorso indetto della Scuola militare (che è riservato agli studenti dei licei classico e scientifico), ha salutato papà, mamma e sorella e si è trasferita armi e bagagli nell’istituto – fondato oltre due secoli fa – che ha sede a Napoli, Pizzofalcone.

Alisia è una ragazza motivata. Sogna di diventare medico, ed è raggiante per essere entrata "nella grande famiglia dell’Esercito", nonostante le sue giornate siano ienamente d’assorbite dall’attività di formazione in classe e in palestra, in un ambiente che richiede dedizione e disciplina.

Ma nel tempo libero?

"Faccio attività fisica, in particolare corsa e pallanuoto. Inoltre mi piace viaggiare, specialmente nei Paesi nordici".

Alisia, qual è stata la sfida più grande che hai dovuto affrontare per superare le prove d’ingresso e guadagnarti un posto alla Nunziatella?

"La gestione della pressione, specialmente durante le prove fisiche. L’esame in cui ho riscontrato maggiori difficoltà, e quello per cui mi sono preparata maggiormente, è stato il test di cultura generale. Il supporto della mia famiglia è stato fondamentale per superare questi ostacoli e raggiungere il mio obiettivo".

Cosa ha significato per te giurare fedeltà alla Repubblica davanti ai tuoi cari e di fianco ai tuoi compagni di corso? Quali emozioni stai provando in questo momento?

"Sicuramente è un enorme onore, è una cosa che ad alcuni, data l’età, può sembrare precoce ma a mio parere se ci sono impegno e dedizione non può che essere la decisione giusta da prendere. Ovviamente non è un impegno da prendere alla leggera, per prepararci a questa cerimonia abbiamo dato il massimo in ogni singola sessione di prove. Sento di aver raggiunto un grande obiettivo, e l’emozione è davvero difficile da tenere a freno".

Quali sono state le maggiori difficoltà nell’adattarsi alla nuova vita?

"Diciamo che la prima settimana è stata la più dura, adattarsi ai ritmi frenetici e alla regole della vita all’interno della Nunziatella non è stato semplice, ma credo che l’aiuto reciproco sia stato fondamentale, soprattutto nelle prime fasi. La fase di adattamento è da tempo conclusa e credo che ognuno si sia già posto obiettivi da raggiungere durante l’anno".

Qual è l’aspetto più bello della vita alla Nunziatella? Cosa vi unisce maggiormente ai vostri compagni di corso?

"L’aspetto più bello è sicuramente attraversare ogni momento, bello o difficoltoso che sia, insieme ai propri compagni. Questa scuola è piena di tradizioni, non è una scuola come le altre, rispetto e collaborazione sono fondamentali per passare un anno indimenticabile".

Quali consigli daresti ai ragazzi che sognano di entrare alla Nunziatella?

"Studiate, studiate, studiate. La parte più difficile per superare il concorso è spesso considerata la prova di cultura generale, che è determinante per la formazione della graduatoria. Un altro fattore cruciale è rimanere concentrati e non farsi prendere dall’ansia. Per i fortunati che riusciranno ad entrare: tenete duro durante le prime settimane".

Qual è il momento che ricorderai per sempre di questi primi mesi alla Nunziatella?

"Sicuramente il giuramento rimarrà un ricordo indelebile, insieme al primo giorno alla Nunziatella. Ogni giorno è diverso da quelli precedenti, il tempo qui scorre diversamente".