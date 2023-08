Un’altra anziana truffata "Sua nipote ha investito una donna incinta, ci paghi"

"Pronto? Signora, sua nipote ha investito una donna incinta. Deve pagare per evitarle il carcere". Ancora una truffa andata a segno nel reggiano dove negli ultimi giorni vi è un boom di raggiri con persone che chiedono soldi spacciandosi per pubblici ufficiali.

L’ultimo escamotage è andato in scena ad Albinea dove una 85enne ha ricevuto la telefonata da parte di un sedicente appartenente alle forze dell’ordine, il quale l’ha indotta a credere che la nipote fosse rimasta coinvolta in un incidente stradale, travolgendo una donna in gravidanza di sette mesi. E che, ingannandola sul fatto che la giovane potesse finire in cella, dovesse pagare immediatamente una cauzione. Una volta che l’anziana ci è cascata, l’uomo le ha riferito che un incaricato sarebbe passato a breve nella sua abitazione per ritirare il denaro.

Poco dopo la conversazione telefonica, uno sconosciuto le ha bussato alla porta. La donna, racimolati una somma di 250 euro e monili in oro del valore di alcune migliaia di euro, ha consegnato tutto in un sacchetto all’uomo che infine è fuggito.

Solo più tardi, la pensionata si è accorta di essere stata truffata scoprendo che la nipote non fosse rimasta coinvolta in alcun sinistro stradale. Da qui è scattata subito la denuncia ai carabinieri di Albinea che hanno avviato le indagini per risalire al truffatore, anche grazie all’identikit stilato dall’anziana e alle telecamere presenti in zona. Una tecnica ben architettata da malviventi senza scrupoli che studiano attentamente le vittime da colpire. Pochi giorni fa, a Scandiano, con un analogo stratagemma era stata svaligiata un’altra signora: "sua figlia ha provocato un incidente, deve pagare per non essere arrestata", le avevano detto.

Raggiri che si stanno intensificando in quest’ultimo periodo di vacanze estive. Un boom di casi sui quali i carabinieri stanno raddoppiando gli sforzi. Tanto che il comando provinciale dell’Arma di Corso Cairoli guidato dal colonnello Andrea Milani ha rilanciato la campagna di sensibilizzazione “Non aprite quella porta“ rivolta in particolar modo agli anziani. Un decalogo da seguire per poter sventare i tentativi di truffa. Tra le regole più importanti vi è sempre quella di chiedere di qualificarsi agli sconosciuti che si presentano alla porta, domandando loro di esibire un tesserino. Anche se difficilmente tecnici e operatori si presentano a casa senza che prima l’ente gestore avverta in maniera ufficiale. Ma soprattutto, per qualsiasi anche più piccolo dubbio, chiamare sempre il 112.