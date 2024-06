Un’altra ondata di fatture false. Maxi frode da sessantadue milioni. Al centro di tutto, imputati di Billions

Montagne di ‘carta’ prodotta apposta per guadagnare soldi illeciti. Formalmente risultavano aziende attive in svariati ambiti: commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, macchine per l’edilizia, imballaggi, computer e software; fabbricazione di articoli metallici e vendita al dettaglio di articoli via internet. In realtà, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state tutte società-cartiere, cioè dedite solo a emettere fatture per operazioni inesistenti, permettendo così a imprese terze compiacenti di usarle per evadere il fisco, indicando nel bilancio costi inesistenti. Dall’inchiesta è emerso che le 44 ditte interessate avrebbero usato, tra il 2018 e il 2022, nelle dichiarazioni annuali ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, fatture ‘fasulle’ ricevute dalle cartiere per l’ammontare di 62 milioni di euro. Tra i cinquanta indagati dell’inchiesta ‘Titano’, condotta dalla Finanza (nucleo di polizia economico-finanziaria comandato da Maria Concetta Di Domenica) e dalla polizia di Stato (squadra mobile guidata da Guglielmo Battisti) figurano anche quattro nomi già emersi in un’altra maxioperazione, ‘Billions’, in cui ora figurano un centinaio di imputati nel processo con rito ordinario. Le fiamme gialle e la questura, sotto la direzione del procuratore capo Calogero Gaetano Paci, ieri hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e a due decreti di sequestro preventivo relativi ai presunti proventi illeciti. In febbraio, sentito in commissione parlamentare antimafia, Paci aveva rimarcato quanto fosse profonda l’incisione inferta alla nostra economia dal sistema delle fatturazioni fasulle, a cui si sta prestando particolare attenzione come dimostrano le ultime operazioni, e aveva ammonito contro la scarsità di denunce: "C’è una domanda a livello nazionale di gestione di attività economiche in nero per cui molti imprenditori, anche noti brand nazionali, si rivolgono a queste organizzazioni di Reggio per acquistare pacchetti di false fatture e fallimenti pilotati, architettati in modi ingegnosi, per gli scopi più vari".

Secondo l’indagine condotta dai pubblici ministeri Denise Panoutsopoulos e Francesco Rivabella Francia, le società-cartiere sarebbero riconducibili soprattutto a due uomini che figurano a processo in ‘Billions’ con rito ordinario e ora sono indagati a piede libero in ‘Titano’: Graziano Crotti (1959), residente a Novellara e Walter Di Castri (1970), nato a Mariano Comense e residente a Gualtieri. Per quest’ultimo ieri è scattato anche l’arresto perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa. Le cartiere avrebbero emesso le fatture verso società terze utilizzatrici che operano nei campi del commercio all’ingrosso degli imballaggi, dell’edilizia e dell’abbigliamento e che, secondo la tesi investigativa, avrebbero così evaso le imposte sui redditi e l’Iva. Il sequestro preventivo è stato emesso dal giudice verso otto società distribuite in Italia e nove amministratori di diritto o di fatto: attraverso la frode, avrebbero conseguito un profitto di 6 milioni. Una di queste realtà è la Famap costruzioni, con sede a Reggiolo. Oltre a Crotti e Di Castri, tra gli amministratori figura anche Antonio Sestito (1980), nato a Catanzaro e residente a Cadelbosco. Lui è il figlio di Dante Sestito, condannato in primo grado per l’omicidio di Salvatore Silipo avvenuto il 23 ottobre 2021 nell’autofficina ‘Dante gomme’: il 44enne deve rispondere nel dibattimento di ‘Billions’ di vendite di pneumatici ritenute inesistenti e coperte da fatture, operazione nell’ambito della quale gli furono sequestrate alcune decine di migliaia di euro nascoste sotto il lavello della cucina. Poi figurano anche un uomo che abita a Carpineti, un egiziano che risiede a Reggio, due persone di Verona e una donna di Genova. Oltre al decreto di sequestro, sono state eseguite 80 perquisizioni - con l’ausilio anche di cani della Finanza addestrati a fiutare le banconote - verso gli utilizzatori distribuiti in tutt’Italia, che risultavano destinatari delle fatture per le operazioni inesistenti: un’operazione finalizzata a sequestrare documenti che comprovino l’uso, nelle dichiarazioni obbligatorie, di documenti fiscali tacciati di essere fittizi. Oltre a Reggio, l’inchiesta tocca anche Brescia, Bergamo, Milano, Mantova, Parma, Modena, Napoli, Roma, Torino e Verona.