"Un’altra razzìa, servono le telecamere"

Case svaligiate dai ladri durante l’assenza dei proprietari. Sono almeno tre le intrusioni furtive avvenute nei giorni scorsi tra la Brugna di Casina e La Vecchia di Vezzano. Lo scorso weekend è stata ‘visitata’ un’abitazione alla Brugna. Per entrare hanno spaccato una finestra al primo piano dell’edificio.

"Hanno aperto armadi e cassetti – dice amareggiato il proprietario – per rubare due orologi, dei prodotti alimentari, del vino. Il colpo è avvenuto tra sabato e domenica: probabilmente è stato messo a segno sabato notte. Domenica, al rientro, ho in seguito scoperto il furto. Ho informato i carabinieri. Alla Brugna è necessario installare almeno una telecamera per garantire una maggiore sicurezza: nel passato si sono già registrati molti furti".

Sabato sera un altro raid simile si è verificato in una casa, situata in una zona piuttosto isolata, nei pressi sempre della Brugna vicino al confine con la frazione vezzanese di La Vecchia. I malintenzionati hanno agito durante l’assenza dei proprietari che, al loro rientro, hanno constatato la spiacevole visita. Per intrufolarsi hanno spaccato una porta-finestra. Hanno poi rovistato nella casa e avrebbero rubato dei gioielli in oro. Anche in questo sono caso sono stati poi avvertiti i carabinieri. Nei giorni precedenti a La Vecchia un’incursione furtiva è stata pure compiuta in un’abitazione in via Enrico Cavicchioni non lontano dal circolo Tricolore. I ladri sono entrati e avrebbero preso alcuni oggetti preziosi. I vicini di casa non si sono accorti del raid e della presenza di sconosciuti. Ora c’è paura e grande preoccupazione tra i cittadini per questi nuovi furti nelle zone di Brugna e La Vecchia, frazioni nel passato già spesso ‘bersagliate’ da bande in azione in abitazioni, depredate di soldi e gioielli.

Matteo Barca