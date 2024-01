Un’altra rissa tra minorenni. Accoltellato ad una mano. Identificato il responsabile

Scoppia la rissa tra minorenni stranieri e spunta un coltellino col quale un ragazzino è stato ferito alla mano.

Sono le 11 di ieri mattina quando scatta l’ennesimo episodio di violenza nella zona del centro storico. Siamo in via del Follo, una laterale di via Monte San Michele, nei pressi del grattacielo che ormai è diventata una contiguità criminale del quartiere stazione. Davanti al salone di un barbiere si scatena la follia. Un gruppetto di stranieri comincia a litigare. La maggior parte di loro hanno meno di diciotto anni. Volano parole grosse, poi spintoni e infine la baraonda. Scaturisce una colluttazione. Uno di loro estrae un’arma da taglio e ferisce un ragazzino alla mano.

Alcuni cittadini lanciano l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine. Sul posto arriva subito un’ambulanza che porteranno via la vittima dell’aggressione, con la mano piena di sangue; le sue condizioni sono state giudicate lievi al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dove fortunatamente la lacerazione è risultata essere poco profonda.

Tempestivo anche l’intervento delle Volanti della polizia, col supporto di carabinieri e municipale. Gli uomini in divisa hanno identificato i contendenti; il presunto accoltellatore è stato subito preso, nonostante avesse tantato di scappare. Durante la fuga (e per le fasi concitate della baruffa) avrebbe perso e scarpe e sarebbe stato riconosciuto proprio perché scalzo. Il minorenne è stato accompagnato alla vicina questura dove la sua posizione ora è al vaglio degli inquirenti.

Le indagini sono ancora in corso e gli agenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto nonché di accertare le cause scatenanti. Si tratta dell’ennesimo episodio che allunga l’escalation di violenza a ridosso del quartiere della ferrovia.

Se è vero che i numeri forniti dalle istituzioni non sono preoccupanti, è altrettanto evidente che risse e atti criminali siano all’ordine del giorno. E se sono ‘solo’ un centinaio le persone problematiche, una risposta repressiva deve essere data. Lo chiedono i cittadini da tempo, oramai esasperati da continui episodi che accadono non solo di notte, ma anche alla luce del sole.

Daniele Petrone