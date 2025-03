Un’altra strage di finestrini. Vandalismi in via Cecati. Ko pure l’auto del disabile

Un’altra raffica di spaccate ai finestrini delle auto si è abbattuta sul centro storico e sulle zone limitrofe nella notte fra sabato e domenica. E questa volta, a essere stata presa di mira nella centralissima via Tavolata, traversa di via Toschi, è addirittura un veicolo parcheggiato all’interno di strisce gialle riservate ai portatori di handicap.

"Neanche l’invalido viene risparmiato nel pieno centro di Reggio... ", commenta sarcastica Annamaria Terenziani, presidente di Confedilizia.

Poco più in là, nel parcheggio di via Cecati, altro amaro risveglio per i proprietari delle macchine lasciate regolarmente negli stalli.

"Un nuovo, l’ennesimo, episodio di furti su auto nel parcheggio di via Cecati: la città è fuori controllo – dice amaro un cittadino –. Si vedono i vetri rotti nella Fiat a sinistra, nella Scenic a destra e nella Golf a sinistra, quindi almeno tre auto sono state colpite".

Soltanto la sera prima (fra venerdì e sabato) una decina di vetture erano state danneggiate in viale dei Mille, viale Montegrappa e al parcheggio ex Caam. La maggior parte presentavano il lunotto posteriore infranto, mentre in altre i finestrini laterali. La polizia di Stato, che ha disposto un potenziamento dei controlli notturni per prevenire il fenomeno, nelle scorse ore ha denunciato un 33enne nigeriano trovato con dispositivi elettronici rubati da due auto in sosta.