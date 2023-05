Un’ambulanza in memoria di Stefano

L’associazione ForSte Onlus di Viadana di Mantova, attraverso il progetto "Battiti per la vita", ha donato l’allestimento di una nuova automedica per la Croce rossa di Guastalla. Il generoso gesto è stato reso possibile dalla disponibilità di Cristina Tirelli, presidente dell’associazione ForSte. Alla Croce rossa di Guastalla, presieduta da Francesco Davolio, è stata messa a disposizione una Kya Sportage a sostegno delle attività e servizi di soccorso svolte sul territorio. Per commemorare la memoria di Stefano Flisi, la sua famiglia ha costituito nel 2012 l’associazione ForSte Onlus allo scopo di sostenere la ricerca, la prevenzione e la cura di alcune gravi malattie e più in generale supportare le strutture che si occupano di aiutare neonati, bambini e adolescenti portatori di cardiopatie congenite e malattie rare.