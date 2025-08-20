Un’ambulanza per la Croce Verde: "La solidarietà unisce i cuori"

Iniziative di solidarietà con la donazione di un’autoambulanza alla Croce Verde di Villa Minozzo: sabato pomeriggio grande festa con lo slogan: "La solidarietà è il filo che unisce i cuori". Il programma prevede ritrovo alle 16.30 in piazza del Volontariato, su cui si affaccia la sede del sodalizio di Villa Minozzo.

"Il motto che abbiamo scelto quest’anno - spiegano i dipendenti e i volontari della pubblica assistenza - descrive perfettamente il legame profondo che unisce le persone grazie a semplici o significativi gesti di aiuto, sostegno e condivisione. Vogliamo ad esempio sottolineare l’importante elargizione da parte dei quattro fratelli Leonardi che ci hanno di recente donato un locale ad uso uffici nel capoluogo e alcuni terreni nella zona di Febbio, in memoria della loro zia, Raffaella Curti Ginepri, già nostra sostenitrice, scomparsa circa tre anni fa".

La manifestazione, alla sua ventottesima edizione, prevede grande partecipazione e si articolerà secondo il seguente programma: alle 17 i saluti di casa del presidente Renato Montelli e, a seguire, gli interventi di Elio Ivo Sassi, sindaco di Villa Minozzo, Gian Luca Rivi, direttore del dipartimento amministrativo dell’Ausl reggiana, Antonio Poli, direttore del distretto sanitario di Castelnovo Monti, Roberta Boiardi, responsabile del centro distrettuale per i disturbi cognitivi e le demenze; Leonello Guidetti, presidente della Fondazione Pietro Manodori, e altre autorità locali e provinciali.

Alle 18 ci sarà poi l’inaugurazione della nuova autoambulanza, Fiat Ducato, denominata Villa 24. "Pure in questo caso - conclude la Croce verde - dobbiamo ringraziare la generosità della nostra gente, e non solo, anche alla scelta del cinque per mille, ha permesso di acquistare questo veicolo".

L’evento, che celebra il 28esimo anniversario della fondazione del sodalizio, sarà accompagnato adeguatamente dalle note musicali del locale corpo bandistico, sempre presente in ogni circostanza. Oltre alla tradizionale fotografia di gruppo a testimonianza del momento solenne, verrà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco con "vin d’onore" nei locali sociali dell’ex asilo Iori e Olmi.

s. b.