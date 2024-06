Un’ambulanza per Riccardo Curreli: "Un angelo che ci protegge ancora"

"Un angelo che continua a fare del bene e ci protegge da lassù". Con queste parole il parroco di Sant’Agostino don Luca Grassi ha benedetto un nuovo veicolo attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità, dedicato alla memoria di Riccardo Curreli, ragazzo prematuramente scomparso a gennaio di quest’anno. La cerimonia è avvenuta giovedì pomeriggio in Piazzetta Pignedoli, dove il mezzo è stato inaugurato con il taglio del nastro da parte dei genitori di Riccardo e consegnato alla Croce Verde di Reggio Emilia dalla Onlus Cuore di Zucchero che ha integrato le generose offerte ricevute in memoria del ragazzo.