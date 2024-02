Un’Arena rock per gli AC/DC: "Puntiamo a 100mila spettatori"

L’annuncio era stato anticipato dal Carlino già qualche settimana fa, ma ora è finalmente arrivata l’ufficialità: la superband australiana Ac/Dc suonerà alla Rcf Arena il prossimo 25 maggio, unica data italiana di un immenso evento internazionale.

Ac/Dc – Power Up European Tour, la tournée della storica band australiana farà quindi tappa nel nostro Paese solo a Reggio Emilia. Angus Young, Phil Rudd, Clif William, Brian Johnson e Steve Young, dopo il concerto all’autodromo di Imola nell’ambito del Rock or Bust Tour, tornano in Italia per un evento che si preannuncia già memorabile. Soprattutto per la nostra città che ospita la band rock per la prima volta. Il tour dedicato a Power Up - il loro ultimo album in studio che ha raggiunto la prima posizione in classifica in 21 paesi del mondo - vedrà la band esibirsi in 21 show in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia e Irlanda durante la prossima estate. Sarà poi il primo tour in Europa dopo più di otto anni e vedrà la band salire sui palchi degli stadi e delle arene più grandi del continente.

I biglietti sono disponibili esclusivamente sul circuito Ticketone a partire dalle 10 di venerdì 16 febbraio, per un acquisto massimo di 4 biglietti per account. Sarà poi possibile fare solo un cambio di nominativo per biglietto a partire dal 25 aprile. L’accreditamento allo show per gli ospiti con disabilità è gestito dalla Onlus Mani Amiche.

"Ci aspettiamo di arrivare alla massima capienza: 100mila persone. Più che un obiettivo è quello che ci si aspetta, anche a fronte delle tantissime richieste d’informazioni che ci sono arrivare da tutti canali – ha detto Davide Caiti, responsabile della comunicazione di Rcf Arena. – Venerdì prossimo si aprono le vendite e scopriremo subito la risposta del pubblico. Mentre nei prossimi giorni inizieremo a comunicare le informazioni sui servizi a disposizione di chi parteciperà all’evento. Il concerto di Harry Styles ha consacrato l’Arena come location internazionale, e gli stessi produttori degli Ac/Dc hanno pensato a Reggio per questo, per i servizi e la capienza che è in grado di offrire".

Gli Ac/Dc si sono esibiti per la prima volta il 31 dicembre 1973 al Chequers Nightclub di Sydney, in Australia. Sono oggi una delle più influenti band della storia, con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo. Back In Black è l’album di una band più venduto della storia e il terzo album più venduto in assoluto per un artista, con vendite di oltre 50 milioni di copie a livello mondiale. Gli Ac/Dc sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2003 oltre che nella Music Victoria Awards Hall of Fame nel loro paese, l’Australia. La formazione continua a racimolare sold out negli stadi di diversi continenti, vendere milioni di album ogni anno e generare miliardi di stream. Per onorare i loro cinquant’anni come la più grande band di rock and roll del mondo, gli Ac/Dc – Angus Young alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Matt Laug alla batteria e un nuovo bassista a proseguire l’opera di Cliff Williams – torneranno a suonare per le loro legioni di fan.