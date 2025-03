Un’assemblea sull’alluvione

Una pubblica assemblea è stata convocata per giovedì 13 marzo alle 18,30 al teatro di Cadelbosco Sopra, in Galleria Carretti, per fare il punto della situazione sull’alluvione e, in particolare, dei risarcimenti previsti per privati cittadini e aziende, legati all’emergenza vissuta in parte del territorio della Bassa lo scorso ottobre. Al confronto in teatro sono attesi anche i sindaci dei Comuni interessati, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, l’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi, la sottosegretaria alla Presidenza dell’Emilia-Romagna, Manuela Rontini, oltre al presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Si parlerà anche degli ultimi stanziamenti economici destinati alle popolazioni che hanno registrato danni a causa dell’allagamento di abitazioni, edifici e aziende.