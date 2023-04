Un’aula di biologia per il Gobetti È stata dedicata a Silvia Poli

L’istituto superiore Gobetti di Scandiano ieri ha vissuto un momento emozionante per l’inaugurazione dell’aula di scienze naturali e biologia, intitolata alla memoria di Silvia Poli, docente di scienze dell’istituto scandianese, deceduta nel marzo del 2017. La cerimonia è avvenuta nell’aula magna alla presenza di docenti, studenti e famigliari oltre che all’amministrazione comunale. "L’aula Stem – ha detto il sindaco Matteo Nasciuti – sarà un serbatoio di curiosità per formare le nuove generazioni. Magari qualche studente, un domani, offrirà la propria curiosità ad altri". L’aula è stata attrezzata con diversi microscopi e materiale scientifico grazie al contributo economico devoluto dalla famiglia, dai parenti e amici in memoria di Silvia. "La nuova aula sarà un segno della memoria che Silvia ha lasciato al nostro istituto" ha sottolineato la dirigente scolastica Annamaria Corradini. La scelta di dedicare un’aula a Silvia Poli nasce dalla sua stessa passione per la materia e dal suo desiderio di coinvolgere maggiormente gli studenti nei progetti di microscopia ed esperimenti diretti come hanno più volte ricordato i colleghi e gli ex studenti della docente. La famiglia Poli ha voluto così onorare la memoria della figlia realizzando il suo sogno e dando un importante contributo alla formazione dei giovani.

mat. b.