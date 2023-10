Un’aula in giardino per scoprire la natura

Ieri mattina è stata inaugurata, all’istituto comprensivo Boiardo di Scandiano, l’aula natura realizzata da Wwf e Procter & Gamble con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0. I 180 mq dell’aula natura si inseriscono in un ampio progetto di valorizzazione dello spazio verde che circonda l’istituto tra i due complessi appartenenti alla secondaria di primo grado Boiardo e primaria Bassi.

Oltre 800 alunni possono osservare dal vivo o tramite le immagini catturate da una fototrappola gli uccelli che si alimentano nelle mangiatoie e nidificano nelle cassette nido, gli insetti e le farfalle dalle fioriture delle piante aromatiche e siepi, il ciclo di vita di una libellula nei pressi dello stagno artificiale, arredato con arbusti e piante aromatiche e movimentato da una pompa fotovoltaica. Gli studenti possono imparare a manutenere le piante, utilizzare la compostiera e curare l’orto. Non mancano sedute di tronchetti in legno e panchine, una lavagna e pannelli didattici per lezioni all’aperto. Il dirigente scolastico Fabio Bertoldi ha spiegato che l’aula "è strutturata in zone: sarà utilizzata per i temi legati alla coltivazione, ma anche come semplice aula didattica all’aperto. Sarà possibile prenotarla. Coinvolte 28 classi delle medie e 10 della primaria per oltre 800 alunni del polo scolastico". Promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi nelle scuole italiane con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente è lo scopo del progetto aule natura del Wwf sostenuto dal 2021 da Procter & Gamble nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa ‘P&G per l’Italia’ con cui l’azienda sta creando azioni di sostenibilità ambientale e sociale. Ieri, oltre a Bertoldi, sono intervenuti ad illustrare il progetto Riccardo Calvi (direttore comunicazione di P&G Italia), Federica Rinaldi, (referente Corporate Partnerships di Wwf Italia) e Chiara Saccani, consigliera di Coop Alleanza 3.0 per l’area di Reggio. Erano inoltre presenti il sindaco Matteo Nasciuti, il vicesindaco Elisa Davoli, il dirigente dell’ufficio scolastico Paolo Bernardi e la presidente del consiglio di istituto Chiara Bertolini.

Matteo Barca