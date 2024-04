Un’auto e una moto si scontrano sulla provinciale. Due feriti in condizioni molto gravi, uno è un bimbo di tredici anni

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, poco prima delle 20, all’intersezione tra via Caduti del lavoro e via Rampognana, la provinciale 22, nei pressi della frazione di Pontenovo. Una strada trafficata e veloce spesso teatro di gravi scontri.

Per cause ancora da chiarire, sono entrati in collisione un’automobile ed una moto.

Il bilancio è di due feriti.

Entrambi apparsi in gravi condizioni, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Parma.

Si tratta di un 44enne di Quattro Castella e di un bimbo di tredici anni di Bibbiano.

Un altro grave incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dello scontro di ieri.

Erano rimaste coinvolte due vetture, una Fiat 500 e una Mini. Una delle due auto si era ribaltata sul fianco col conducente imprigionato nell’abitacolo ed estratto dai vigili del fuoco.

I due conducenti avevano riportato ferite di media gravità.