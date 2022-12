Un’auto elettrica sostituirà un autocarro comunale a gasolio

Il Comune di Albinea, grazie al bando regionale voluto dal Movimento 5 Stelle per ‘svecchiare’ il parco auto degli enti locali, otterrà un mezzo operativo completamente elettrico e ad impatto zero al posto di un veicolo ormai obsoleto e inquinante. Un’opportunità realizzata grazie all’impegno della consigliera Silvia Piccinini (foto) che è riuscita a far stanziare all’interno del bilancio regionale risorse per 5,5 milioni di euro destinate ai Comuni per il rinnovamento del loro parco auto. L’occasione è stata raccolta anche da Albinea che ha inoltrato alla Regione la richiesta di sostituire un vecchio autocarro Piaggio alimentato a gasolio (Euro 2) con Goupil G4 a emissioni zero. "Sono molto soddisfatta che anche Albinea – dice la capogruppo regionale M5s Silvia Piccinini – abbia deciso di sfruttare questa possibilità".

m.b.