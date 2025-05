Under 17 di Consolini trionfa a Tortona e vola alle finali nazionali

L’under 17 di coach Giordano Consolini ha chiuso il girone interregionale con una vittoria straripante in trasferta a Tortona per 105-115, confermando ancora una volta l’attacco atomico messo in mostra in diverse occasioni in questa stagione. I baby biancorossi dopo un primo quarto in svantaggio (31-23 al 10’), hanno accelerato in attacco incendiando la retina locale (53-53 al 20’, 77-84 al 30’), sfruttando anche i tanti tiri liberi guadagnati (33/49 dalla lunetta).

Unahotels: Hadzhyiev 22, Morcavallo, Ghirardini 7, Manfredotti L. 13, Manfredotti A. 21, Marras 4, Borzacca 15, Petacchi 13, Rinaldini 4, Baldasseroni, Abreu 16. All. Consolini.

La Unahotels si presenterà così come testa di serie alle finali nazionali in programma a Chiusi e Chianciano dal 16 al 22 giugno. Si è conclusa, invece, la stagione per l’Under 13; con la vittoria della Fortitudo su Misano per 66-48, i biancorossi terminano al 3° posto nel girone per la qualificazione alla fase nazionale.

Cesare Corbelli

Nella foto: Luca Manfredotti