Under 17, l’andata va alla Vis. Ora bisogna fare il colpaccio

UNAHOTELS 87 VIS FERRARA 95

UNAHOTELS: Hadzhyiev 14, Morcavallo, Ghirardini 9, Bulgarelli, Manfredotti L. 17, Manfredotti A. 5, Marras 1, Borzacca 1, Petacchi 4, Baldasseroni 7, Abreu 18, Cuoghi 11. All. Consolini

VIS FERRARA: Leprini 8, Caporusso 5, Cerlinca M., Cerlinca D. 6, Guatto 15, Cappozzo 2, Azzolin 11, Costaglione 29, Bonora, Segato 2, Ficetti 10, Cisse 7. All. Santi.

Parziali: 19-25, 43-48, 71-69.

Nella gara di andata della finale regionale Under 17, la Unahotels di coach Consolini cede alla Vis Ferrara al termine di una gara avvincente. I biancorossi inseguono per larghi tratti prima di andare in vantaggio alla fine del terzo quarto. Ferrara controsorpassa ad inizio ultimo periodo, ma la Unahotels risponde fino al 79-80 al 34’ con un canestro di Abreu. Gli ospiti piazzano però un terrificante break di 9-0 in un minuto e mezzo e portano a casa il primo round. Il ritorno è previsto per domani alle 19 in casa degli estensi. I biancorossi dovranno vincere di almeno nove lunghezze se vorranno cucirsi sul petto lo scudetto regionale. Il pass per l’Interzona è comunque garantito in ogni caso, in quanto passano al turno successivo le prime cinque della regione.

Cesare Corbelli