Under 17 punita al fotofinish dal Modena

Stop in extremis per l’Under 17 della Reggiana. La formazione di mister Bertacchi (foto) colleziona la seconda sconfitta in tre gare cadendo 1-0 in casa col Modena: a decidere il derby, giocato al "Meloni" di Novellara, è stato all’89’ Obasuyl, che relega i granata al terzultimo posto, davanti a Pisa e Cesena ancora ferme al palo.
Reggiana: Denti, Simoni, Rozzi (24’ st Nicolini), Dotti (1’ st Menagazzo), Genova, Magnanini, Bertolini (38’ st Kapllani), Puccio (38’ st Mosca), Eulisi (9’ st Lombardo), Domini, Farioli (24’ st Cavazzi).
Non c’è gloria neanche per le due formazioni del vivaio impegnate a Vinovo contro la Juventus. A uscire a testa alta dal campo piemontese è l’Under 15, battuta 3-2 dai bianconeri: l’11 di Minozzi passa in vantaggio alla mezz’ora con Zini, poi è l’uno-due di Monte, a cavallo tra primo e secondo tempo, a rovesciare le sorti del match. Il tris arriva al 69’ con Elliot, nel finale accorcia le distanze rotondo.
Reggiana: Lumia, D’Angelo (30’ st Rotondo), Ligorio (30’ st Barilà), Tommasino (30’ st Storchi), Piccioli (11’ st Sassatelli), Zini, Greco (18’ st Pietropaolo), Errico (11’ st Vandelli), Bodjenan, Ladurini (18’ st Bertolini), Nannetti (11’ st Secondulfo).
Stop 2-0 per l’U 16: la Juve avanti al 10’ con Rolando e chiude al 62’ Tufaro.
Reggiana: Carrara, Koguashvili, Silingardi, Giofrè, Baraldi, Galli, Bacchi (26’ st Vicini), Chiacchio (26’ st Bennaoui), Propato (16’ st Magnanini), Casini, Bortolotti (21’ st Cini Noya).