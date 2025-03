Under 19, il blitz a Brescia vale gli spareggi per le finali nazionali

Quarto posto assicurato in regular-season per l’Under 19 (30, nella foto) che compie il blitz a Brescia (28) per 61-73 e accede così agli spareggi per andare alle Finali Nazionali di categoria; match nelle mani biancorosse per tutti i quaranta minuti (12-19, 27-37, 46-54 i parziali).

Unahotels: Lusetti F. 10, Selva 4, Bonaretti 9, Bardelli, Suljanovic 15, Yadde 7, Mainini, Lusetti L. 6, Deme 16, Manfredotti L. 4, Abreu 2. All.: Rossetti.

L’Under 17 (6) si conferma rullo compressore nel girone interregionale, sbancando il parquet di Varese (2) per 75-108: devastante il parziale di 11-29 del secondo quarto. Sabato è in programma lo scontro al vertice contro Trento alle 19.30 alla Chierici di via Cassala.

Unahotels: Hadzhyiev 5, Morcavallo, Ghirardini, Manfredotti L. 25, Manfredotti A. 18, Marras 4, Borzacca 2, Petacchi 3, Rinaldini 8, Baldasseroni 18, Abreu 22, Samb 8. All. Consolini.

Tutto facile per l’Under 15 (12) che supera Ferrara per 84-49 accelerando nella ripresa (37-25 al 20’).

Unahotels: Carniato 3, Casolari 8, Nanni 6, San Pietro 6, Zucchetti 2, Maestri 6, Baccosi 9, Montorsi 8, Malagoli 4, Filini 9, Mambriani 15, Mancinelli 8. All: Menozzi.

L’Under 14 (28) espugna il parquet del Peperoncino per 84-96 e si conferma al secondo posto mentre l’Under 13 (6) perde in casa contro la capolista (10) Virtus per 64-95 nel girone per il titolo regionale.

Cesare Corbelli