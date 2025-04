Undicenne preso a schiaffi: "Accerchiato dal branco sul bus per cinque euro"

Lo hanno accerchiato chiedendogli 5 euro e, quando lui si è rifiutato, lo hanno schiaffeggiato e insultato. È quanto sarebbe successo ieri mattina a Reggio Emilia a uno studente di undici anni, che si trovava sull’autobus della linea 9 di Seta diretto verso la scuola media Manzoni, a Santo Stefano, in centro storico.

Poco dopo la fermata di via Cisalpina – racconta alla Dire il padre del ragazzo – il minore sarebbe stato avvicinato a bordo del mezzo da quattro adolescenti, che il ragazzino ha descritto come stranieri e tra i 15 e 16 anni, che gli avrebbero appunto chiesto dei soldi. Al diniego, uno di loro avrebbe colpito l’unicenne con uno schiaffo e cercato di togliergli lo zaino per controllare che non avesse effettivamente denaro con sé.

L’11enne ha raccontato che nessuno dei presenti gli ha dato aiuto, ma ha comunque deciso di non cedere e alla fine è sceso alla fermata della caserma Zucchi. Qui, tra la folla di studenti, si è dileguato e ha raggiunto il padre, spiegando l’accaduto.

"Faremo denuncia ai carabinieri perché temiamo che episodi come quello successo a nostro figlio possano capitare anche ad altri", annuncia il genitore. Avendo agito a volto scoperto, gli aggressori potrebbero essere stati immortalati dalle telecamere di sicurezza presenti a bordo dei mezzi dell’azienda di trasporto pubblico.