Undici anni dopo il terremoto ricostruzione quasi completata

Undici anni fa, dopo il terremoto d’Emilia, la comunità romagnola si era adoperata per aiutare anche i cittadini di Reggiolo, colpiti dalle forti scosse del sisma, tra il 20 e il 29 maggio 2012. Nell’anniversario di quelle scosse, il Comune di Reggiolo ha deciso di fare il punto dell’attività post terremoto, ma con un pensiero agli alluvionati. "Gli amici romagnoli, proprio come noi in questi giorni esattamente undici anni fa – dice l’assessore Franco Albinelli – stanno affrontando un disastro. Reggiolo vuole esprimere a tutti loro solidarietà e già in questi giorni l’amministrazione e i volontari si stanno mobilitando per promuovere iniziative a favore della Romagna. È un modo sincero per rispondere alla solidarietà che ci è stata offerta anni fa e di cui ancora oggi siamo riconoscenti. Stiamo organizzando iniziative per la raccolta fondi e per inviare ciò che utile alle popolazioni colpite dall’emergenza". A Reggiolo, intanto, la ricostruzione privata è quasi completata, con le ultime 38 pratiche da gestire. Più lenta, anche per l’emergenza sanitaria, la ricostruzione pubblica. A giorni uscirà il bando di gara per la ristrutturazione della Scuola media Umbertina, un investimento da 3,5 milioni di euro. Tra gli edifici pubblici interessati dalla ricostruzione c’è anche il teatro Rinaldi, un intervento da due milioni di euro. Per il recupero della Rocca (nella foto), con un finanziamento di circa 4 milioni di euro, si sta predisponendo la documentazione da inviare in Regione, mentre il bando per l’assegnazione dei lavori è previsto entro l’inizio del 2024. I lavori all’ex scuola elementare di Villanova, interessata da un intervento da 500 mila euro, saranno ultimati entro la fine dell’anno. La Chiesetta di San Venerio, donazione della famiglia Bianchi, e oggetto di un intervento di circa 700 mila euro è nella fase progettuale definitiva. Presto la documentazione sarà presentata in Regione per l’approvazione.

a.le.