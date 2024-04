"Undici i beni confiscati alla mafia. Ma va velocizzata l’assegnazione"

"Beni confiscati: anche l’Unione fa la sua parte". Ad annunciarlo è il presidente del consiglio comunale di Casalgrande Marco Cassinadri. Nel prossimo consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia sarà trattato "un argomento – spiega Cassinadri – che solo negli ultimi anni, purtroppo, è diventato di interesse comune soprattutto nella provincia di Reggio ossia quello dei beni confiscati. Partendo dall’attività ed esperienza che dal 2019 è maturata a Casalgrande, ho voluto condividere con tutti i gruppi consigliari in Unione con l’attività della commissione uno di cui sono presidente la tematica strategica dei beni confiscati. In regione sono 875 i beni gestiti direttamente dall’Agenzia-Anbsc e 178 quelli già destinati. In provincia i beni gestiti sono 316 e quelli già destinati solo tre. Nei comuni della nostra Unione sono presenti undici beni immobili: quattro a Casalgrande, quattro a Castellarano e tre a Rubiera e di questi nessuno destinato".

Con l’ordine del giorno a firma congiunta dei gruppi ‘Noi per Casalgrande’, ‘Centro Sinistra per l’Unione’, ‘Movimento 5 Stelle’, ‘Progetto civico Nello Borghi sindaco’ "solleciteremo – dice Cassinadri – tutti gli organi preposti al fine di migliorare l’attività per la gestione e assegnazione ai Comuni dei beni confiscati alla criminalità. Passano purtroppo anni da quando alla confisca fa seguito l’assegnazione da parte dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati agli enti e amministrazioni che ne fanno richiesta. Il parlamento si attivi per una revisione dell’intera procedura di assegnazione dei beni".

m. b.