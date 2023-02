Undici incontri dedicati al benessere delle persone over 60

Un corretto stile di vita per mantenere in salute il corpo e la mente nella Terza e quarta età. È il tema al centro degli undici incontri pubblici dal titolo "Laboratorio Benessere" che si svolgeranno dal 9 marzo al 18 maggio tutti i giovedì (dalle ore 9,30 alle 11) presso il Centro Sociale "Airone" di via Roma 22. Il Laboratorio è un percorso di gruppo, e le lezioni sono aperte a persone con più di 60 anni di età desiderose di prendersi cura di sé per mantenere in forma la memoria, mangiare bene, muoversi con piacere e con regolarità, coltivare le relazioni con gli altri, fondamento della serenità interiore. Possono partecipare tutti i cittadini della Val d’Enza, purchè over 60. L’iniziativa è promossa da Aima Reggio e dall’Unione Val d’Enza, in collaborazione con l’Ausl, l’associazione Amici di Casa Insieme e Uisp. Gli incontri sono gratuiti, previa iscrizione (i posti sono limitati). Info e iscrizioni: 340 1491444.