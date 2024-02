Undici ore di trattativa. Nuovo contratto in Fcr

I 250 dipendenti delle 31 farmacie di Fcr hanno un nuovo contratto integrativo. A larga maggioranza – con il 76% dei voti favorevoli – le lavoratrici e i lavoratori hanno approvato l’ipotesi sottoscritta e presentata dalla Rsa e dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl Emilia Centrale e Uiltucs Uil provinciali.

"Un accordo che arriva – dichiarano le organizzazioni sindacali - dopo nove mesi di intensa trattativa con la direzione Fcr ed oltre undici ore di trattativa nella sola giornata del 24 gennaio scorso che ha portato alla firma dell’accordo di rinnovo 2023-2025".

L’accordo prevede molti punti di miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, fra i quali la più importante è la parificazione dal 2023 dei nuovi assunti rispetto ai vecchi assunti in tema di maturazione delle ore di permesso.

"L’accordo prevede l’aumento, nel corso del triennio, del premio di risultato di 500 euro, l’aumento dell’indennità del turno notturno per i farmacisti, che arriva a 50 euro a notte rispetto ai 20 del precedente CIA, nonché l’anticipo dell’orario ai fini del calcolo delle percentuali del notturno e una maggiorazione delle stesse percentuali per i lavoratori del comparto magazzino del +5%. Vengono modificate le modalità di calcolo delle percentuali del lavoro domenicale e festivo – spiegano i sindacati – E la possibilità di esclusione dal lavoro notturno per i dipendenti over 60 - A decorrere dal 2024 saliranno anche le indennità tecnico professionali e le indennità per i Direttori di Farmacia".

Con il nuovo contratto integrativo vengono poi istituite ore aggiuntive per visita medica - 8 nel 2024 e altre 4 nel 2025 - e la banca ore solidale, nonché la possibilità di richiedere la trasformazione in part-time, a prescindere dalla condizione di “post genitorialità”, nonché la possibilità di valutare le collocazioni in aspettativa richieste dai dipendenti per cause non normate. Oltre a ciò sono state inserite causali aggiuntive per la richiesta di anticipi TFR e previsti aumenti dei rimborsi chilometrici e della quota mensa carico azienda. Il congedo parentale avrà una integrazione al 70% laddove retribuito in misura minore fino al 4° mese.