Un’esposizione dedicata al volto umano

di Lara Maria Ferrari

Il volto svela, il volto nasconde, e dai segni che i geni vi hanno impresso sopra si può desumere molto, ma non tutto. Una parte consistente dell’identità, della conoscenza e del nostro vissuto rimangono celati allo sguardo altrui ed è l’arte, spesso, che attraverso i suoi linguaggi riesce a esprimere ciò che la parola da sola non può.

Sembra dirci questo la bella mostra ora in corso alla Panizzi, ‘Faccia a Faccia. Fisionomie, visi e ritratti nella Raccolta Menozzi di Arte Irregolare’, inizialmente fino al 4 e adesso prorogata al 25 marzo, a cura di Sara Ugolini, Chiara Panizzi e Dino Menozzi. Una selezione di opere che artisti autodidatti, isolati o ricoverati in ospedali psichiatrici hanno dedicato al volto umano, mettendo a nudo l’affannosa ricerca della propria identità, senza mai raggiungerla pienamente, e invitandoci a essere altrettanto sinceri. Non un esercizio facile: "Nei casi dell’autoritratto, l’artista è faccia a faccia con se stesso, allo specchio con la propria immagine esterna e interiore - spiega Panizzi, responsabile del Gabinetto Davoli - Dovendola ritrarre, deve considerarla quella di un altro, in una sorta di dissociazione che presuppone un equilibrio psichico di un certo tipo". Vediamo la geometricità animalesca di Pierluigi Cortesia, la maniacale precisione di Ted Gordon, che di quelli che lui chiama scarabocchi dice "interpreto centinaia di ruoli, ma sono sempre io", e la leggiadria e sensualità di Franca Settembrini. Oltre alla fisionomia di sé, l’artista vi sovrappone ciò che gli viene da dentro, guardando negli occhi tutta la materia oscura fatta di ombre e di buio che formano la sua persona. O, al contrario, cercando di nasconderla con maschere, segni grafici, distorsioni attraverso pittura e disegno. Questo è vero a maggior ragione nell’arte irregolare, dove la sorgente creativa nasce facilmente da esperienze biografiche tormentate. A colpirci sono le raffigurazioni deformanti o la ripetitività compulsiva, gli sguardi inquietanti, allucinati o ipnotici, proiezioni delle componenti disturbate che l’artista in sé. La raccolta di 2800 opere di arte irregolare, donata alla Biblioteca nel 2007 dal collezionista reggiano Dino Menozzi è stata la fonte da cui attingere per ricavare la selezione di disegni di questa mostra, così ricca di testimonianze di artisti outsider, italiani e stranieri. A chi guarda si chiede soltanto di porsi di fronte alle loro opere su carta con il cuore aperto alle sorprese. Una mostra nei desideri di Menozzi, già documentarista, come attestano i cortometraggi su Antonio Ligabue (1965) e Pietro Ghizzardi (1967), a cui è dedicata la prima parte dell’esposizione. L’artista si pone, invece, faccia a faccia con le sembianze di un altro individuo nel caso del ritratto, per cui ne scruta l’anima e cerca di restituirlo in forme che egli giudica oggettive, ma che non lo sono mai.