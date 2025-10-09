Un’estate di grande lavoro per la polizia locale della Tresinaro-Secchia

Un’estate a pieno regime per la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Sono stati diffusi alcuni numeri dell’intensa attività svolta nell’ultimo trimestre con 11 notizie di reato inviate alla Procura, tre operazioni per liti in famiglia con collocamento precauzionale in struttura tramite il pronto intervento sociale, 13 accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, 55 violazioni delle norme sul corretto conferimento dei rifiuti. Non è mancata l’ordinaria amministrazione con controlli commerciali, edilizi e alcune centinaia di notifiche di citazioni delegate dalla Procura e una costante attività sulle strade che, grazie anche a un sistema di videosorveglianza tra i più capillari in provincia, ha portato a 8.799 sanzioni al codice della strada, 66 veicoli sequestrati perché privi di assicurazione, 20 conducenti di monopattini multati e 49 patenti ritirate principalmente per l’uso del telefonino durante la guida (18) e per eccesso di velocità (16) di oltre 40 km/h il limite consentito. Per le 11 notizie di reato comunicate alla Procura, tre sono state per ricettazione, due per danneggiamento, le altre sei per atti persecutori, occupazione di immobili, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza degli obblighi di custodia e guida senza patente reiterata infrabiennale. Il presidente dell’Unione Fabrizio Corti sottolinea la "capillare e costante presenza sul territorio per garantire alle nostre comunità sicurezza e rispetto della legalità, grazie anche alle nuove importanti assunzioni dell’ultimo biennio, che hanno consentito al corpo intercomunale di raggiungere le 44 unità tra cui cinque responsabili di presidio e cinque ufficiali". Per Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera con delega alla polizia locale nell’Unione, l’ampiezza e "la varietà degli interventi svolti dalla nostra polizia locale confermano quanto questo servizio sia ormai un presidio fondamentale per la sicurezza delle nostre comunità". Da luglio a settembre sono stati 326 i posti di controllo stradale effettuati dagli agenti con e senza strumentazione a cui si aggiunge l’altrettanto preziosa attività svolta grazie al capillare sistema integrato di videosorveglianza installato a tutela dei sei comuni dell’Unione. Il comandante Simone Felici spiega che sono 280 le "videocamere per il cosiddetto rilevamento di contesto utili anche per identificare eventuali responsabili di reati e 40 le telecamere ad alta definizione per il rilevo delle targhe, anche in condizione notturne o di scarsa visibilità, collegate alle banche dati di Ministero dell’Interno e Motorizzazione Civile, che consentono di accertare immediatamente irregolarità come mancata assicurazione o revisione, veicoli rubati o sospetti". I due sistemi vengono visualizzati nella centrale operativa del nuovo comando che dispone di un videowall a parete di 12 metri quadrati, costantemente visionato da un operatore.

Matteo Barca