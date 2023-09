Un’estradizione storica, carica di messaggi

Benedetta Salsi

Nessuno ci sperava più. Non in tempi così rapidi. Ma la notizia dell’estradizione di Shabbar Abbas è deflagrata nelle scorse ore con una potenza carica di significati e nuove aspettative. Una svolta storica, sotto il profilo giuridico e politico. Yassine Lafram, presidente dell’Unione comunità islamiche italiane lo sa bene: "Hanno voluto lanciare un messaggio: ’Il Pakistan non può più essere connivente con reati del genere’. E aver rimandato il padre in Italia vuol dire che davvero c’è voglia di dare giustizia alla povera Saman. Anche la madre adesso ha i giorni contati". Vogliamo crederci.