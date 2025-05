"Uniamo anche a Reggio le forze moderate ed europeiste"

Tra i protagonisti della delegazione azzurra che partecipa al 29° Congresso del Partito Popolare Europeo che si tiene in questi giorni a Valencia c’è anche il reggiano Antonio Cenini, già candidato alle elezioni europee e da diversi anni impegnato in Europa al fianco di Tajani.

"In questa difficile fase storica, il Partito Popolare Europeo che guida l’Europa, con le presidenze di Commissione e Parlamento Europeo oltre a 13 su 27 capi di Stato e di Governo in Consiglio Europeo (a fronte dei tre a testa dei socialisti e dei liberali), è la migliore garanzia per la stabilità, contro gli estremismi di destra e di sinistra", spiega Cenini da Valencia in una pausa dei lavori del Congresso.

Ma ci tiene anche a rimarcare anche il suo forte legame alla realtà di Reggio e dell’Emilia-Romagna: "Al congresso ha partecipato anche Elena Ugolini, già candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, i cui obiettivi sono perfettamente in linea con quelli delle liste civiche già attive in diverse città, tra cui Reggio – sottolinea Cenini – abbiamo quindi condiviso strategie e iniziative comuni da promuovere nei prossimi mesi a Reggio e in Emilia-Romagna, in grado di unire tutte le forze moderate alternative alla sinistra in un progetto unico ispirato all’Europa".

E in merito ai complessi equilibri europei Cenini conclude spiegando che "la presenza italiana in questo fondamentale passaggio per la politica europea è assicurata dalla nutrita delegazione di Forza Italia, guidata dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Forza Italia è il cuore italiano del Ppe e mentre sul piano europeo è sempre di più garante dell’europeismo del Governo e dei rapporti con la Germania e le istituzioni Ue, sul piano interno è impegnata a rafforzare l’area politica che in Italia fa riferimento al Ppe, puntando a riunire in progetto unico nazionale tutti i partiti e le forze civiche che condividono i valori del popolarismo europeo".

Nella foto: Antonio Cenini, Antonio Tajani e la sottosegretaria Ugolini