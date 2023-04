Unicredit e Bdf donano trenta computer alla biblioteca comunale

Dopo l’apertura dell’area studio multimediale della biblioteca comunale di Rio Saliceto, arrivano anche i computer per arricchire le postazioni. Si tratta di una donazione di ben trenta apparecchi informatici ricondizionati che arriva da Unicredit e dal Gruppo Bdf. Ogni computer è dotato di sistema operativo. Si trovano nella sala Oscar Battini del centro culturale Biagini, che ora ospita una trentina di postazioni con collegamento in rete per attività di studio e ricerca degli studenti, per coworking e smart working. Lo spazio è funzionale anche allo svolgimento di corsi di formazione e laboratori digitali ed è privo di barriere architettoniche, abbattute in occasione dell’adeguamento. "Ringrazio il dottor Andrea Burchi di Unicredit e Bdf – le parole del sindaco Lucio Malavasi – per questa donazione, senza la quale non saremmo stati in grado di completare attualmente un investimento che riteniamo essenziale per i nostri giovani e studenti".

Nella foto: il sindaco Lucio Malavasi e Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit