"Un’immersione nel benessere sostenibile"

"Semplicità, qualità e autenticità: sono questi gli ingredienti che fanno di Natura Bio un evento unico". Così Patrizia di Donato, ideatrice e anima della rassegna, riassume lo spirito della manifestazione che prende il via oggi a Correggio con la sua XVII edizione. Domani il festival prosegue con incontri, workshop, laboratori e conferenze dedicati al biologico, alla salute e al benessere, all’interno del grande parco alberato che ospita la manifestazione alla zona stadio. L’ingresso è gratuito, con stand aperti dalle 10 alle 20 e gastronomia bio attiva fino al dopocena.

Nata nel 2009 a Rio Saliceto come erede della storica Festa della Natura, l’iniziativa ha trovato a Correggio la sua casa stabile. "Frequentavo la festa di Rio, che univa olistico e sostenibilità, le mie passioni – racconta di Donato –. Quando gli organizzatori decisero di fermarsi, mi proposero di dare una mano. Da lì è iniziato il percorso: con il mio compagno abbiamo raccolto quell’eredità e l’abbiamo trasformata in Natura Bio. Dopo la prima edizione a Rio Saliceto ci siamo spostati a Correggio, che ci ha accolto a braccia aperte, e qui la manifestazione è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento".

Oggi gli espositori sono circa 120, divisi tra spazi interni e aree verdi: aziende agricole, artigiani, produttori biologici, operatori olistici e realtà eco-sostenibili. "La nostra forza è la selezione: puntiamo su qualità, autenticità e semplicità. Il pubblico sa di potersi fidare e gli espositori tornano volentieri perché trovano un’organizzazione curata e un clima sereno".

Accanto alla mostra mercato, Natura Bio offre un ricco calendario culturale: conferenze su alimentazione, salute, crescita personale e agricoltura sostenibile, laboratori per bambini, uno spazio dedicato a mamme e bebè e la possibilità di sperimentare trattamenti olistici. Il cuore conviviale resta la gastronomia: pizza e ristorazione biologica, gelateria, birrificio artigianale, crepes e molto altro.

Il sostegno del Comune di Correggio è stato fin da subito un elemento importante. "Dal nostro arrivo siamo stati supportati dall’amministrazione, molto attenta sui temi della sostenibilità – sottolinea l’organizzatrice –. Noi restiamo autonomi come gestione, ma il supporto e l’armonia con il Comune sono fondamentali". Il successo è testimoniato dai numeri: in media tra 6 e 7 mila visitatori, con punte di 10 mila in alcune edizioni. Nemmeno la pandemia ha interrotto il percorso. "Nel 2020, in pieno Covid, abbiamo organizzato un’edizione che è rimasta nel cuore di tanti, perché c’era un forte bisogno di incontrarsi".

Guardando al futuro, la sfida è intercettare le nuove generazioni. "I giovani forse sono più sensibili alla sostenibilità, ma occorre trovare modi per coinvolgerli. Natura Bio vuole essere un grande puzzle in cui ognuno porta il proprio pezzo: dagli operatori agli espositori, fino ai visitatori. Così possiamo mostrare che le soluzioni per un mondo più sano e sostenibile esistono, basta metterle in pratica".