"Unimore collaborerà con un ateneo in Madagascar"

Nuovo passo in avanti per il progetto Università in Madagascar. Ad annunciarlo uno dei componenti del comitato reggiano, Paolo Storchi che, in seguito, ad un colloquio con l’Ambasciata di Pretoria, in Sud Africa, afferma fiducia e positività per l’ambizioso progetto. "Il cammino è ancora lungo, ma ci sono tutti i presupposti per realizzare quello che è un vero e proprio sogno. Il missionario, don Luca Fornaciari, vedetta nel Paese, titolare della Parrocchia di Manakara, per conto della Diocesi, si sta impegnando per far decollare il progetto". L’ateneo collaborerà con l’Università di Modena e Reggio.