Unimore, domani si vota. Sfida finale per il rettorato

Domani nel tardo pomeriggio l’università di Modena e Reggio Emilia scoprirà il nome del nuovo o della nuova "rettore". Dopo il risultato del 4 giugno, in cui nessuno dei quattro candidati, Alessandro Capra, Rita Cucchiara, Tommaso Fabbri e Giovanna Galli, ha raggiunto l’impegnativo quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto (erano necessari oltre 600 voti), sono rimasti a sfidarsi il professor Tommaso Fabbri del Dipartimento di Economia Marco Biagi e la professoressa Rita Cucchiara del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari.

Le ore di questa lunga vigilia elettorale sono state impiegate a dipanare l’incognita degli apparentamenti. E così Fabbri, che due settimane fa era arrivato primo con un pacchetto di 379,624 voti potrà contare sull’apporto che gli arriva dai sostenitori (185,648) del professor Alessandro Capra, mentre la contendente Cucchiara, fermatasi a 375,328 preferenze riceverà l’appoggio delle 170,624 indicazioni raccolte dalla professoressa Giovanna Galli.

La base potenziale dei due sfidanti al ballottaggio, tuttavia, non pone nessuno al riparo dalle insidie di un voto che sarà deciso dalle schede bianche (20,776 due settimane fa), ma ancor più dai quasi 200 aventi diritto che non hanno partecipato alla prima votazione.

"Il progetto di sviluppo dell’Ateneo che ho proposto – ha affermato nel suo appello finale alla comunità accademica Fabbri – si caratterizza per due fondamentali elementi di metodo: la sostenibilità, nelle dimensioni economico-finanziaria, sociale e ambientale, e il bene comune, come orizzonte valoriale di collaborazione tra l’università e l’ecosistema circostante".

Fabbri punta a uno sviluppo dell’Ateneo e "a una piena valorizzazione di tutte le componenti, nell’interesse degli studenti e delle città che li accolgono e con loro confidano di crescere".

Per parte loro Cucchiara e Galli, con un appello comune, hanno richiamato come priorità "la revisione degli organi, il diritto allo studio e servizi, l’investimento in ricerca di base ed applicata, il rafforzamento del capitale reputazionale e l’impegno per una comunità di docenti e personale coesa superando il gap di genere".

Si può votare online dalle 9 alle 18 e il risultato si conoscerà poco dopo la chiusura delle operazioni di voto.