Unimore, il prorettore: "L’offerta può ampliarsi solo se sostenuta da strutture adeguate"

Tra gli obiettivi lanciati dal sindaco Luca Vecchi durante l’evento ’Immagina domani’, dove lo scorso sabato (20 gennaio) al Teatro Valli ha ricordato le principali tappe del suo decennato, c’è il raddoppio degli iscritti all’università.

"È già avvenuto un primo raddoppio di iscrizioni, che in dieci anni sono passate da 5 mila a 10 mila, superando gli 11 mila immatricolati nell’anno accademico 2020/2021", spiega Giovanni Verzellezi, prorettore della sede reggiana di Unimore.

E aggiunge: "Poi si sono fatti sentire gli effetti del calo demografico e della pandemia. Si è comunque sempre lavorato in questo senso, avendo presente che cos’è che rende attrattivo un ateneo".

Cioè?

"Ha aiutato anche il Covid a confermarci che sono le strutture, i laboratori – con la possibilità di fare ricerca ed esercitazioni insieme agli insegnanti, per il secondo e il terzo livello – oltre alla didattica tradizionale e a un’offerta formativa di qualità a indirizzare la scelta degli studenti".

Quali sono i progetti a cui si sta lavorando per aumentare il numero di iscrizioni?

"Ciò che sta rendendo realistico il raggiungimento di questo obiettivo è l’ampliamento e il potenziamento delle sedi universitarie, ormai quattro. Due in città: il seminario e la ex caserma Zucchi. Due in periferia: San Lazzaro e Parco Innovazione, con la struttura di campus. In questo momento al Padiglione Marchi del San Lazzaro stanno arrivando a ultimazione ulteriori servizi, tra cui un auditorium e un ulteriore studentato. Sono poi in corso gare d’appalto per la costruzione, sempre al San Lazzaro, di laboratori per le facoltà di Agraria e Ingegneria. È poi in atto uno studio di fattibilità per ampliare la superficie universitaria all’interno del seminario".

Per quanto riguarda invece l’offerta formativa?

"A ora sono trenta i corsi di studio offerti nell’ateneo, il doppio rispetto a dieci anni fa. L’offerta può ampliarsi ma solo a patto che sia sostenuta da strutture adeguate. È la parte infrastrutturale il parametro principale nella scelta universitaria, non il numero di iscritti in sé. Sono le esperienze di ricerca durante il percorso magistrale e il dottorato a rendere i laureati motori di innovazione, mettendo in campo le proprie conoscenze ed esperienze".

Com’è la situazione degli alloggi a disposizione per gli studenti fuori sede?

"Per quanto riguarda gli studentati esiste una graduatoria in base al reddito e al merito. A livello europeo i posti letto messi a disposizione dalle università per i fuori sede coprono il 20 per cento della richiesta. E questo per l’ateneo reggiano rimane un target realistico. Dei nostri iscritti circa tremila vengono da fuori regione, dunque l’obiettivo sarà avere a disposizione almeno 600 posti letto. Ora ce ne sono 350, a cui presto si sommeranno i 75 del Padiglione Marchi. Si sta valutando poi la possibilità di aumentare ulteriormente l’offerta e sono in corso studi di fattibilità. Rimane infine l’aspetto del libero mercato, che speriamo tenga in considerazione anche la richiesta di alloggio da parte di studenti con quote d’affitto calmierate".