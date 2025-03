Unimore taglia alcuni pioppi all’ex Zucchi

Scoppia il caso del taglio di alcuni alberi nelle pertinenze dell’università nell’ex Caserma Zucchi. Ieri mattina, su disposizione di Unimore, squadre di giardinieri hanno ‘capitozzato’ dei pioppi. Alcuni cittadini hanno gridato subito allo "scempio", segnalando tutto al nostro giornale (con tanto di foto). E stando a quanto ricostruito con l’assessore all’ambiente Carlotta Bonvicini, Unimore aveva chiesto il permesso per i nuovi tagli al Comune, il quale aveva dato prescrizioni ben precise. Le quali però non sarebbero state rispettate o mal applicate. Tant’è che ieri è stato allertato il Consorzio Fitosanitario per un sopralluogo di verifica sul rispetto delle normative.

Già nell’agosto scorso esplose una polemica analoga sollevata dai volontari ambientalisti del gruppo ‘Ripuliamoci’, sempre nell’area dell’ex Caserma Zucchi. A ‘capitozzare’, ossia a potare di tutti i rami – azione vietata dal regolamento del verde, dato che ne compromette la chioma mettendo a rischio anche la stessa sopravvivenza della pianta – in quel caso erano stati i gestori di Reggio Emilia Parhceggi. E anche in quel caso l’assessora Bonvicini mandò il Consorzio Fitosanitario a controllare.